El recién anunciado 'número dos' del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha declarado que en el programa electoral de su partido no entra una reforma de la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010. Contradice así a las afirmaciones que el líder del PP, Pablo Casado, realizó en febrero, cuando se mostró partidario de derogar esta norma para recuperar la basada en los supuestos, aprobada por el gobierno de Felipe González en 1985.

En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, Suárez Illana ha afirmado que "no existe consenso social" para reformar la vigente ley. "En España, un 80% de las personas ve con buenos ojos el aborto, luego hay una tendencia favorable a ello. Yo no soy de esa tendencia, estoy en contra y estoy en minoría. Por lo tanto, mi trabajo se debe basar en explicar mi punto de vista a la sociedad y ver si lo comparten o no", ha explicado.

Suárez Illana ha comparado el número de víctimas y los recursos destinados a combatir la violencia de género y los accidentes de tráfico con los fondos destinados al aborto, "que se lleva 100.000 vidas al año en nuestro país": "Es una salvajada que no hagamos nada por intentar combatir esta cifra", ha considerado.

Illana ha asegurado que "hay verdaderas ansias por adoptar". El 'número dos' de Pablo Casado ha contado que pertenece a 'Red Madre'. "Esto no se arregla con el Código Penal, es una salvajada, se trata de que cuando una mujer está embarazada, el Estado debe estar ahí para ayudarla".

El hijo del expresidente del Gobierno ha defendido que "hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final es lo que van a hacer. En Red Madre, de 100 mujeres que ayudamos, 90 deciden seguir adelante. En un año, con 400.000 euros, hemos conseguido salvar la vida a 11.000 niños, esto es una birria de dinero", ha apuntado.

Suárez Illana ha afirmado que el PP "propone una ley de ayuda a la maternidad que, respetando todo, ponga a disposición de las mujeres en riesgo recursos para que puedan decidir libremente y tener a sus hijos si así lo desean".