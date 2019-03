El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido aclamado entre gritos de "Sí, se puede" este sábado a su llegada a la plaza del Reina Sofía de Madrid, donde la formación celebra su primer gran mitin de precampaña coincidiendo con la reincorporación de su líder tras su baja de paternidad.

Pablo Iglesias ha accedido acompañado de Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique, Noelia Vera, Juan Carlos Monedero y otros miembros de la dirección del partido a la plaza de Juan Goytisolo, un lugar emblemático para la formación morada desde que en ella cerró la campaña de las elecciones europeas de 2014.

En su discurso, Iglesias se dirigió directamente a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y le interpeló "a quién va a votar en las generales". "Los madrileños merecen saber a quién va a votar. No me hago ilusiones", dijo.

Iglesias arremetió también contra los "partidos autoproclamados constitucionalistas", a los que acusó de no cumplir con la Constitución. Fue en este momento en el que nombró por primera vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los líderes de PP (Pablo Casado), Ciudadanos (Albert Rivera) y Vox (Santiago Abascal).

Posteriormente, en un par de ocasiones atacó la posibilidad de que PSOE y Cs pacten, porque cree que no serán capaces de defender a los trabajadores y sí de ponerse a las órdenes de las empresas.

También en esta plaza Podemos celebró los resultados de las municipales de mayo de 2015, las generales de diciembre del mismo año y las de julio de 2016 en las que Unidos Podemos logró 71 escaños y 5 millones de votos.

Con las encuestas a la baja y el partido agrietado por la marcha del exnúmero 2, Íñigo Errejón, Podemos pretendía con el regreso de Pablo Iglesias reconectar con su electorado.

Además de Pablo Iglesias, intervinieron en el acto representantes de movimientos sociales así como el líder de IU, Alberto Garzón, y los cabezas de lista de la confluencia catalana (En Comú Podem), Jaume Asens, y gallega (En Común, Unidas Podemos), Yolanda Díaz, entre otros.

Desde Anticapitalistas, especificaron que el eurodiputado Miguel Urbán, que sigue ejerciendo su cargo en nombre de Podemos, "hubiese ido, pero tiene un compromiso familiar fuera de Madrid cerrado desde hace mucho tiempo".

Por su parte, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se encuentra de baja por maternidad después de haber dado a luz a su primera hija el pasado 6 de marzo.

En cuanto a los Anticapitalistas de Madrid, las fuentes consultadas confirmaron que no asistió ninguno de los representantes públicos que aún siguen ostentando un puesto en representación de Podemos, como el diputado autonómico Raúl Camargo y la concejala de la capital Rommy Arce.

No obstante, Camargo y Arce registraron a comienzos de mes como partido Anticapitalistas de Madrid, con el objeto de poder establecer por su cuenta las coaliciones que ultiman con IU para las elecciones autonómicas y municipales, con independencia de Podemos.

Al Ayuntamiento de Madrid Podemos no prevé presentarse, mientras que, en lo que respecta a las autonómicas, precisamente este sábado es el día reservado para que los militantes y simpatizantes de IU voten presencialmente si quieren concurrir en coalición con Podemos o con los Anticapitalistas. Entre el martes y el jueves pasados pudieron hacerlo de forma telemática.

Las fuentes consultadas de Más Madrid y el sector errejonista indicaron que, en principio, no les consta que alguno de sus representantes asistiera al acto en la plaza del Centro de Arte Reina Sofía.

Íñigo Errejón, aunque ha lanzado una candidatura independiente a la Comunidad de Madrid que competirá con Podemos si no hay acuerdo preelectoral entre ambos, pero sigue formando parte del partido, y así lo ha verbalizado en distintas ocasiones, asegurando que incluso votará en las elecciones generales a la candidatura liderada por Iglesias.

Montero ve ministro a Iglesias

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha defendido este sábado que la formación se enfrentará a una campaña electoral "feroz" porque nunca ha estado "tan cerca de gobernar" y de que su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, esté en el Consejo de Ministros.

"Hasta el mayor de nuestros adversarios políticos sabe que, con todos nuestros defectos y nuestros errores, tenemos la suerte de tener al candidato a la Presidencia que es el único que puede sentar a los poderosos en la mesa y decirles: 'Se acabaron vuestros privilegios", ha dicho la portavoz de Unidos Podemos.

En el acto ha intervenido también Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, que ha bromeado asegurando: "A Ione Belarra no le tiemblan las piernas y a mí no me tiemblan las ruedas".

Echenique ha explicado a los asistentes al acto que "se están gastando una millonada" en hacerles creer que no se puede renovar las pensiones, frenar el cambio climático, recuperar derechos laborales o acabar con violencia machista y por eso, ha ironizado, como no se puede construir un país mejor, no "vayáis a votar".

"Lo dicen todas las encuestas, no se puede construir un país mejor, es lo que hay, no vayáis a votar. Y si vais a votar, votad al PSOE porque como que España avance no se puede, pues por lo menos, virgencita, virgencita que me quede como estoy", ha proseguido Echenique, al que el público le ha respondido con gritos de "No nos conformamos".

"Ya veo que no os voy a convencer" de cosas como que "los lazos amarillos son el problema más importante del universo y Albert Rivera es de centro, todos los partidos son iguales y esta plaza está vacía. Y que los medios de comunicación, la CEOE, los tertulianos y las encuestas siempre dicen la verdad", ha dicho Echenique.

La candidata a las elecciones europeas tras la renuncia de Pablo Bustinduy, María Eugenia Rodríguez Palop, que ha señalado que es un día para la alegría y que Podemos ha venido para acabar "con los muros del miedo" que pretenden construir las 39 formaciones de extrema derecha que existen en Europa.

También han participado en el acto de la plaza del Reina Sofía Isabel Serra (candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid) la coportavoz Noelia Vera, e Ione Belarra, que ha recordado que Podemos logró arrancar al Gobierno la subida del salario mínimo a los 900 euros.

"Tan preocupados están los poderosos por que Pablo Iglesias pueda ser presidente del Gobierno, pues que tengan cuidado, porque cualquier día puede ser presidente de la República", ha dicho por su parte el diputado Rafael Mayoral.