La asociación HazteOír ha asegurado que está preparando una querella contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, por prevaricación y vulneración de derechos fundamentales tras la inmovilización del autobús contratado para su campaña "#StopFeminazis".



El vehículo, que lleva la imagen de Hitler, fue intervenido -ellos lo denominan "secuestro"- por la Policía Local valenciana bajo la premisa de que sus laminados publicitarios no se ceñían a las especificaciones del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV.



En una rueda de prensa celebrada en un hotel de Sevilla, los portavoces de HazteOír han lamentado que el autobús no haya visitado finalmente la capital andaluza "como merecían los sevillanos que tanto han pedido" la llegada del vehículo.



No obstante, han precisado que la organización prepara "otros autobuses" para que visiten Madrid el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, jornada para la cual han sido convocadas movilizaciones, y "previsiblemente también" Barcelona.



Ribó acusó a la entidad de promover "un delito de odio al acusar a las mujeres feministas, a los y las feministas en general, de feminazis", atentando además "contra la dignidad de las personas" y suponiendo una "provocación" ante el 8 de marzo.



Por su parte, la asociación defiende que impulsa "una campaña ciudadana apoyada por más de 20.000 personas" en demanda de que el PP, Cs y Vox "se comprometan a derogar las leyes de género, por injustas y por discriminar al hombre", apuntan.



Se trata, según han alegado, de una "campaña democrática" que está siendo "reprimida" por "las administraciones y los políticos de la izquierda", a los que han acusado de coartar "libertades" y poner a HazteOír "en la diana de los radicales" y de "turbas".

