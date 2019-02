El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera entrevista que concede después de anunciar el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril, ha asegurado que "cuando no se puede gobernar, lo sensato es dar voz la ciudadanía".

"Al final los presupuestos lo son todo para un Gobierno, son el proyecto de país que representa", ha respondido al periodista Carlos Franganillo en una entrevista mantenida en Moncloa y emitida en directo en el Telediario de TVE. Rechaza, sin embargo, que se haya aferrado al sillón y critica las expresiones usadas contra su persona. "Me parece peligroso que se tache a un presidente del Gobierno de ilegítimo, de okupa... eso empobrece nuestra democracia", ha dicho.

Sánchez ha acusado además de filibusterismo parlamentario a la oposición y asegura que no convocó elecciones antes porque durante estos meses, dice, los socialistas han gobernado. "Hemos conseguido sacar adelante 13 leyes y 25 decretos-ley", ha asegurado, que justifica el uso de esta última figura por la "urgencia" de materias como la violencia de género o la pobreza energética.

"Hay partidos que viven del agravio territorial"

El líder del Ejecutivo asegura que "nunca hubo un acuerdo con los independentistas" al ser preguntado por el rechazo de ERC y PDeCAT a los presupuestos de este año tras las exigencias de ambos partidos para otorgar su apoyo a las cuentas. "El documento de Torra era inasumible e inaceptable", afirma el presidente que, en todo caso, no se ha cerrado a buscar de nuevo el apoyo de los partidos independentistas en caso de necesitarlo tras las elecciones del 28-A.

"Tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos o con el PP como hemos hecho en algunas cuestiones, este país necesita unirse en torno a los grandes proyectos", ha apuntado el presidente del Gobierno, que pide sacar a la política de la crispación. "En este país hay partidos que viven del agravio territorial. Yo defiendo la unidad de España, pero eso no es enfrentar a los territorios y a los españoles".

Sobre el juicio que se desarrolla en el Supremo contra los líderes independentistas, Sánchez dice respetar la independencia judicial y prefiere no adelantar acontecimientos. "Los indultos se tienen que dar, si se dan, y no digo en este caso, después de una condena. Hay debates políticos que se tienen que sustanciar cuando se tienen que sustancias. Ahora hay que respetar al poder judicial. Por respeto no me voy a pronunciar, y no digo que los vaya a haber", ha dicho.

Y tres pinceladas finales en la entrevista. Por un lado, Sánchez ha asegurado que "Borrell sería un extraordinario candidato" en las próximas elecciones europeas. Por otro, ha explicado que su libro Manual de Resistencia lo elaboró "cuando era líder de la oposición". Y finalmente, ha acusado a Podemos de equivocarse al "legitimar de alguna manera el 1-O".