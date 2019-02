La Ejecutiva de Ciudadanos ha ratificado este lunes que no habrá ningún pacto postelectoral ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE, ha subrayado el secretario general de la formación liberal, José Manuel Villegas, dejando por primera vez totalmente cerrada la puerta a una posible alianza con los socialistas.

"Ni con el PSOE ni con Sánchez. Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez", ha dicho Villegas, al señalar también que si en el pasado ha habido otro PSOE, no sabe si habrá otro Partido Socialista en el futuro y ahora este es el que hay. La decisión ha sido tomada, según el propio secretario general, "por unanimidad".

"Fuimos los primeros que pedimos la aplicación del artículo 155 e insistimos en que no se debía levantar. Un presidente como el señor Torra que no respeta las leyes no puede gobernar una comunidad autónoma", expresó Villegas.

Según ha indicado, el 28 de abril los españoles tendrán que escoger entre "la continuidad del Gobierno Frankenstein" de Sánchez con el apoyo de "separatistas y populistas" y "una nueva etapa encabezada por Albert Rivera".