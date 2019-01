El presidente de la agencia de noticias Servimedia, Fernando Riaño, reivindicó este miércoles el periodismo social por ser el que "realmente importa a la ciudadanía" e hizo un llamamiento a los informadores para contar lo que pasa "de manera responsable" y "bajo una fuente segura", con el propósito de "mejorar su impacto social".

Riaño abrió con estas palabras el primero de una serie de actos que está organizando la agencia Servimedia en 2019 con motivo de su 30º aniversario. En esta primera jornada, celebrada en la sede de este medio de comunicación en Torre ILUNION, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una conversación pública con el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

Al acto asistió la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, además de otras personalidades como el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la vicepresidenta tercera del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz; el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la exministra socialista Beatriz Corredor; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta; el presidente de los autónomos de UPTA, Eduardo Abad; el director general de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Jesús Celada; el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; y los ex secretarios generales de UGT y CC OO Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente.

Riaño rindió en su intervención "reconocimiento a todos los profesionales que han hecho posible" el 30º aniversario de Servimedia y pidió una ovación expresa para los "presentes y ausentes" que han sido protagonistas del trabajo periodístico realizado por la agencia de noticias durante tres décadas.

Destacó que Servimedia desarrolla una labor informativa "en una de las épocas más vertiginosas que se han conocido en los últimos tiempos" y ensalzó que la agencia es "líder del periodismo social" desde sus comienzos. "Nosotros somos nativos sociales y lo social ha estado siempre en nuestro ADN, en nuestra forma de entender el mundo y las personas, que son nuestro proyecto", resaltó.

Riaño se congratuló de que este periodismo social que ha sido "bandera de nuestro proyecto" desde los comienzos hace tres décadas ahora también "ha pasado a ser de otros". Expuso que cuando nació la agencia las noticias sociales "no existían o no interesaban" pero la influencia de Servimedia en la sociedad y en otros medios de comunicación ha permitido implantar "conceptos que ahora están en la agenda" gracias a que es "referente para la actualidad y en noticias sociales".

Adujo que el "compromiso social" de la agencia queda plasmado en las cifras, pues el año pasado distribuyó 45.000 informaciones y "más de un millón" en toda su historia, la mayoría de las cuales pertenecen "al ámbito de lo social, que son los temas que realmente importan y por los que pregunta la ciudadanía".

Riaño recordó que cuando Servimedia empezó a publicar sus primeras informaciones en 1989 se transmitían a través de los "terminales de fax de los medios". Ante los cambios tecnológicos producidos desde entonces, subrayó, "hoy tiene más vigencia que nunca el teletipo de una agencia de noticias porque se necesita más que nunca que un profesional de la información cuente lo que está pasando y lo haga bajo una fuente segura".

Admitió que las noticias falsas o fake news son un problema del mundo contemporáneo pero indicó que "las noticias falsas han existido siempre, aunque hoy tienen más fácil su proliferación".

Finalmente, destacó que Servimedia es un medio de comunicación único en el mundo por su "compromiso social", que se plasma más allá de sus informaciones porque "más del 40% de periodistas" en plantilla tiene algún tipo de discapacidad y todos ellos se dedican "en cuerpo y alma a las noticias". Esa labor, señaló, es la que ha provocado que reciba galardones tan importantes como el Premio Ondas, el del Consejo General del Poder Judicial o "dos veces" el de la Asociación de la Prensa de Madrid para sus periodistas.