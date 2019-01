Pablo Iglesias ha hecho una pausa en sus días de permiso de paternidad para escribir a los militantes de Podemos, tras el anuncio de Íñigo Errejón de que se presentará a las elecciones madrileñas con la plataforma Más Madrid liderada por Manuela Carmena.

Estas son las seis frases más importantes que el secretario general de Podemos ha dirigido a su ex mano derecha en el partido, en el día que la formación morada cumple cinco años de vida.

Los seis dardos de Iglesias a Errejón:

Le sitúa fuera del partido

"Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena, con una nueva marca electoral. (...) Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas.

El modo y día de anunciarlo

"En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto. (...) Vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo (...) Este cumpleaños no es feliz, pero nuestro deber es levantarnos y trabajar para defender la dignidad".

Acusado de no pensar en el partido

"En muchos partidos, quien pierde un Congreso se va a su casa o abandona la primera línea. Yo quise que en Podemos eso no fuera así y hablé con Íñigo para que, si los inscritos así lo querían, fuera nuestro candidato en la Comunidad de Madrid. Eso sí, dejando claro que ninguna persona está por encima del proyecto colectivo que decidís vosotros. (...) Pero quiero que sepáis que, mientras esté al frente de Podemos, vuestro mandato y el proyecto colectivo estarán por encima de cualquier ambición personal.

No ha pensado en el momento político

"Al tiempo que las compañeras del grupo parlamentario confederal trabajan para que el Gobierno cumpla el acuerdo que firmé con Pedro Sánchez y poder, así, sacar adelante unos presupuestos que por fin revierten los recortes del PP, no es fácil tragar con ciertas cosas".

Le minusvalora respecto a Carmena

"Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente".