Pablo iglesias, líder de Podemos, se ha declarado "tocado y triste" por la salida del partido del que en su momento fuera su número dos, Íñigo Errejón, que irá a las elecciones autonómicas en un proyecto con Manuela Carmena en Madrid. En una carta publicada en Facebook, Iglesias arremete en su contra: "Íñigo no es Carmena".

"En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste", señala en el texto. "No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto".

La carta, que Iglesias dirige a los inscritos en la formación, comienza con esta frase: "Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste".

El secretario general de Podemos recuerda el ambiente tras la Asamblea de Vistalegre de hace dos años, que significó el inicio en la separación con Errejón, y manifiesta sentir "vergüenza" por el hecho de que se hable de la formación "por maniobras de este tipo".

Iglesias desea "suerte" a Errejón en su nuevo proyecto y señala que no se arrepiente de que su partido y Ganemos impulsaran la candidatura de Carmena, aunque hace una crítica: "Quizá quién le apoyó y acompañó entonces merecería otra consideración".

En las próximas elecciones, advierte, su partido "saldrá a ganar" y arremete contra su ex número dos: "Con todo respeto, Íñigo no es Manuela".

El líder lamenta que la noticia se produzca justo en el quinto cumpleaños de la formación morada, que esta vez "no es feliz": "Hoy es un día amargo, pero la historia de las luchas sociales enseña que quien se levanta tras un golpe es más fuerte que quien nunca fue golpeado".

