La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha indicado este jueves que acata pero no respeta la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de mantener en libertad provisional a los cinco miembros de la Manada.

"Acato pero no respeto. Qué barato sale la violación en grupo: fianza de 6.000 euros y libertad provisional. Mientras, su abogado en los platós de TV, pero sin la réplica de una jurista experta. #ViolenciaSexual", ha escrito la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.

Los cinco miembros de la Manada, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento en los Sanfermines de 2016, seguirán en libertad provisional al estimar dos magistrados frente a uno que no hay razones suficientes para modificar su situación y ver "endeble" el riesgo de fuga.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestiman la prisión provisional solicitada por la fiscalía, la acusación particular, ejercida por la víctima, y las dos acciones populares —el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra— para los procesados después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJN hubiera confirmado el pasado diciembre la condena impuesta en abril.

También en Twitter, Irene Montero, de Podemos, ha considerado indignante la decisión de mantener en libertad a los condenados. "Frente a todas las violencias machistas, lo que no hagan los jueces lo haremos las mujeres".

Otra vez la decisión sobre #LaManada indigna a la España feminista que no quiere que nos maten ni nos violen por ser mujeres. La ONU insiste: con justicia patriarcal no hay igualdad. Frente a todas las violencias machistas, lo que no hagan los jueces lo haremos las mujeres