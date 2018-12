La crisis catalana se alarga ya durante más de un año. Desde los días previos a la celebración del referéndum del 1 de octubre, los sectores independentistas se movilizaron de diferentes formas en apoyo a la causa. En ese contexto se crearon los llamados Comités de Defensa de la República, que han encabezado manifestaciones, huelgas y protestas durante todo este tiempo. Durante el 21-D, sus protestas se han recrudecido con cortes de autopistas y calles en Barcelona.

Los CDR surgieron antes de la celebración de la consulta ilegal. Su objetivo era y es garantizar el "ejercicio del derecho de autodeterminación". Antes del 1-O se movilizaron para asegurar la votación, y ahora lo hacen para mostrar su respaldo a los políticos presos, encausados y huidos por el 'procés'.

Estos comités se organizan a nivel municipal y desde el pasado mes de noviembre cuentan con una dirección general que encabeza a los más de cien grupos que están reconocidos. Es más, fueron ellos los que encabezaron la huelga general en Cataluña del 3 de octubre y en mayor medida la del 8 de noviembre, cuando ya habían hecho 'oficial' su formación.

Se forman en talleres

La cifra de miembros de los CDR va aumentando con el paso del tiempo, y la Guardia Civil ha desvelado que a quienes se van sumando la organización les prepara en una serie de talleres: les explican cómo actuar en las revueltas y en las manifestaciones y cómo reaccionar frente a las fuerzas de seguridad.

El instituto armado vincula a los Comités con ANC y Ómnium, y están considerados como los cabecillas de las protestas del pasado lunes por la detención del expresidente Carles Puigdemont, que se saldaron con 92 personas que tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.

Según el informe de Guardia Civil, los miembros de los CDR ya impartieron talleres antes del 1 de octubre en los que dieron instrucciones para llevar a cabo una "resistencia" pacífica en los colegios electorales para defender el referéndum ilegal. "Si nos mueven uno a uno que nos muevan a todos, así tendremos mucha más fuerza. Si llega el momento intentamos cogernos juntos, para ser una misma persona", era una de las consignas.

Un lema muy claro

"En pie de paz". Ese es el mensaje que lanzan los CDR en todas las plataformas que usan para organizarse. Su presencia en las redes sociales ha ido creciendo paulatinamente y sus cabezas visibles mantienen que han construido un sistema de comunicación "nunca visto" porque engloba a gente "de todas las edades".

Los talleres impartidos son los siguientes: Cómo fortalecer las movilizaciones; Cómo actuar y cómo protegernos en movilizaciones; Estrategia no violenta de liberación en 10 pasos; Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta; Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta; La no violencia en las Redes; Criterios para evaluar que una acción es no violenta, coherente y efectiva, según el documento facilitado por la Guardia Civil.

Su último paso han sido los cortes de carreteras y las manifestaciones masivas -en las que hubo cargas policiales- en la estación de Sants para pedir la libertad (y posterior investidura) de Carles Puigdemont. En esa movilización se han hecho mucho más notorios y una de las consecuencias que han encontrado fue la detención de nueve personas vinculadas a los Comités.

Muchas son las voces que en Cataluña han lamentado la situación: consideran que los partidos soberanistas han cedido la "acción política" a los CDR. Estos grupos, meses después de formarse, han dado el salto definitivo a la primera plana y lideran el mensaje en favor de la independencia de Cataluña.