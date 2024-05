¿Sabes lo que es el INCI de los cosméticos? Te enseñamos a descifrar los ingredientes de las etiquetas

Aunque no están todos los que son, los ingredientes que figuran en las etiquetas de nuestros cosméticos nos proporcionan cierta información justa y necesaria para conocer de qué están hechos y si pueden provocarnos algún tipo de reacción en función de nuestro tipo de piel. Al listado de ingredientes que figura en el envase se le denomina INCI.

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, una experta consultada nos explica que en esos ingredientes, los fabricantes no están obligados a poner la concentración ni el orden en el que se han incluido determinados ingredientes. Y, aunque así fuera, siempre vamos a necesitar a un profesional que nos interprete las necesidades de nuestra piel y el tipo de materia prima que necesita.

Descubriendo qué son los INCI

El listado de ingredientes de los cosméticos, INCI, es obligatorio. iStockphoto

INCI es la abreviatura en inglés de International Nomenclature Cosmetic Ingrediente, y hace referencia a una manera global (y obligatoria) de nombrar los ingredientes que contiene un producto cosmético.

El INCI debe aparecer de forma obligada en las etiquetas de cualquier crema o producto cosmético que adquiramos, que bien puede estar en el interior del packaging o en el mismo cartonaje en los que son más sostenibles. Eso sí, deben aparecer tanto los que tienen una composición química como los de origen natural.

Para entenderlos mejor, hemos hablado con la facialista y gran experta en formulaciones cosméticas Esther Moreno, que va más allá de la norma internacional y nos habla de 'la trampa' que pueden contener estas etiquetas.

Quien hace la ley, hace la trampa

La ley no obliga a especificar en los cosméticos la concentración de algunos ingredientes. Getty Images/iStockphoto

Después de ponernos en contexto sobre lo que significa el INCI de los cosméticos y dónde podemos leerlo, descubrimos que no están todos los ingredientes que son y que la ley lo permite.

"En el listado INCI no salen todos los ingredientes o, al menos, de muchos de ellos no aparece la concentración. Porque hay que saber que existe una parte de la formulación que, para que no se copien fórmulas, los fabricantes no están obligados a reflejar. Se trata de los componentes que tienen una menor concentración. Hay marcas que son muy transparentes en esto y marcas que no", nos desvela Esther Moreno.

"La legislacion te manda poner todo lo que lleva, pero no cómo lo lleva. Me explico. Aquellos conceptos que el consumidor ve en primer lugar de la lista, en las primeras líneas (agua, alcohol… ) se refieren a los ingredientes que llevan mayor concentración, lo que están más presentes en la fórmula".

Sin embargo, cuando la concentración es sólo del 1 por ciento, está permitido colocar esos nombres en el orden que cada fabricante considere.

El mismo ingrediente, ¿es sinónimo de la misma calidad?

No todos los ingredientes con el mismo nombre son iguales en cosmética OAMI

En absoluto. En este punto, el que hace referencia a un ingrediente como por ejemplo puede ser la vitamina C, la consumidora debe saber que "hay muchos tipos de vitamina C y, además, que la calidad entre unas y otras varía muchísimo. Ahí estaría la explicación de que haya cremas de 6 euros y cremas de 300".

Como continúa explicando la experta, "por ejemplo, si tú ves que un INCI lleva vitamina C, ácido ascórbico, o palmitato de retinol, quiere decir que lo lleva, eso seguro. Pero atentas porque hay muchas calidades de ese mismo ingrediente. Igual sucede cuando el INCI enumera que lleva siliconas o ácidos hialurónicos… hay muchos tipos de materia prima".

¿Es mejor una crema de 300 euros que una de 6?

A la piel hay que darle lo que necesita, independientemente del precio de la crema. iStockPhoto

Esther Moreno explica que "todo lo anteriormente expuesto no se traduce, en absoluto, en que una crema de 300 euros vaya a ser mejor que una de 6 euros. Pero sí debemos ser conscientes de que, en función de la materia prima elegida por el fabricante para sus cremas va a repercutir en la calidad y el precio final del producto".

En el resultado final, y en el precio, no sólo entran en juego los ingredientes, sino también la manera de formularlos, "algo así como la forma de cocinar ese producto cosmético", dice la facialista.

Y añade: "Lo más importante no es lo que leas en el INCI, que sí sirve para casos de posibles alergias. Lo fundamental es que no digamos 'quiero una crema con vitamina C y esta la lleva, pues ya está'. Hay que saber qué tipo de vitamina C necesita tan piel, en qué concentración y de qué calidad. Y eso no lo refleja el INCI".

Así pues, el asesoramiento de un experto o experta en la materia será imprescindible para establecer la rutina cosmética correcta para las necesidades de nuestra piel, y también para el objetivo que deseemos conseguir. "Siempre pongo este ejemplo: yo te puedo decir que esta receta lleva jamón, pero si no sabes qué tipo de jamón es, con qué contenido graso, qué tipo de grasa incluye… mal vamos", dice Esther.

Los ingredientes nunca van solos: ojo a las interacciones

Un profesional debe ser quien nos asesore sobre la idoneidad de los ingredientes para nuestra piel. M.G.

Para entender mejor lo que una fórmula cosmética puede hacer por nosotras (y nuestra piel, claro) nada mejor que el ejemplo de la vitamina C. "Las vitaminas C se formulan a concentraciones muy diferentes. Incluso, hay veces que otros ingredientes como la vitamina E potencian su acción, y eso lo sabemos los expertos en la materia, y no el consumidor".

Si quieres ir sobre seguro y tener éxito, un especialista como Esther Moreno sabrá ver qué ingredientes no debes mezclar. "La ley no va a entrar en el tipo de cremas que tú mezclas en tu casa. Pero piensa que a lo mejor te estás poniendo un retinoide, y la otra crema que usas lleva otro retinoide diferente. Puede que, juntos, sensibilicen tu piel de manera indeseada".

El profesional nos ayudará también a entrenar nuestra piel en función de sus necesidades, porque hay pieles que soportan una acción más agresiva sobre ella y otras que deben ir poco a poco. "Es como si vas al gimnasio por primera vez, y quieres hacerte 100 sentadillas del tirón. Con la piel pasa igual".

Otro factor a tener muy en cuenta, que no se especifica en los INCI, es que nuestra piel va cambiando, y que no es lo mismo lo que debe aplicarse en Madrid a 23 grados, que en Nueva Zelanda o en Lituania. "Tu piel te tiene que proteger, tiene esa función barrera, y tenemos que alimentarla correctamente para que pueda trabajar como debe".

El 'guiso' de la formulación cosmética

No es qué, sino cómo se incluye un ingrediente en la formulación. Getty Images

Para que todas lo entendamos sin fisuras, la experta utiliza un ejemplo muy clarificador. "Es como cuando hacemos un guiso. Hay muchas maneras de cocinarlo, y va a depender en gran parte de los ingredientes que utilicemos. Además, a cada uno nos va a gustar el plato de una forma distinta. Si no sabemos qué ingredientes tiene que llevar nuestro guiso, las cantidades, las calidades… ¿cómo vamos a hacerlo bien?".

Luego está el tema de determinados componentes de la fórmula que pueden, incluso, restar eficacia al ingrediente 'mayor'. Este es el caso de la vitamina C, puesto que no todos los tipos se formulan al mismo PH para ser efectivos. A menor PH mayor riesgo para la piel. El ácido ascórbico necesita una forma ácida para funcionar bien, pero a la vez es más irritante, por poner un ejemplo. Y esto hay que estudiarlo en su conjunto".

Los tres principios de la piel, independientemente del INCI

La limpiar bien la piel es importante porque ayuda a que puedan penetrar los productos. ARCHIVO

Para finalizar, y después de haber comprobado que los listados de ingredientes están bien y son necesarios, pero no definitivos puesto que hay mucho que analizar a partir de ellos, resumimos cuáles son las verdaderas necesidades de la piel.

Nuestra piel, como órgano que es (y el más extenso, por cierto), "necesita limpieza, hidratación y protección solar. Estos tres pasos son clave. Luego podemos investigar e ir más allá en cuanto a gustos, mayor luminosidad, menos arrugas, confort, etc. Pero estas necesidades deben estar cubiertas antes de nada".

Si empezamos la casa por el tejado, "ya nos podemos poner el retinoide Ferrari número 1, que no nos va a funcionar. La piel necesita lo básico primero. Puedes estar poniéndote una crema con vitamina C de 300 euros y que no te funcione, porque no es para tu piel".

Si no nos limpiamos correctamente, hidratamos nuestra piel con los productos que necesita y nos protegemos de los efectos nocivos del sol con SPF, "ni que valga 6 euros, ni que valga 300, esa crema no te va a funcionar nunca. Te va a irritar y no te va a hacer nada porque los cimientos no son los que deberían", concluye Esther Moreno.

