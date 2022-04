El INCI importa: qué es y por qué debemos tenerlo en cuenta para elegir el champú (¡si queremos tener 'pelazo'!)

Siliconas, sulfatos, ¡al destierro! Cada vez somos más (¡sobre todo si somos fieles del método curly!) las que buscamos fórmulas (casi) naturales para cuidar nuestras melenas. Una apuesta por lo orgánico que conlleva una investigación previa (¡y ardua!) que nos hace ponernos en la piel de un químico cosmético; y fácil no es: saber leer las etiquetas de los productos es casi un don. Aprender, cueste más o menos, es la clave, así que empecemos con la palabra que está en boca de las que más saben y aún no dominamos: ¡el INCI! Este término es la abreviatura de International Nomenclature Cosmetic Ingredient (en español Nomenclatura Internacional de los Ingredientes de Cosmética) y hace referencia al listado de ingredientes que componen un cosmético y que encontramos siempre en el reverso.

Gracias a esta información -el orden en el que aparecen en la etiqueta corresponde con la concentración de cada ingrediente de mayor a menor-, podemos saber qué aplicamos sobre el pelo, si le conviene y si encaja con nuestras rutinas; sobre todo cuando nos hemos propuesto deshacernos de las siliconas (que mejoran el aspecto del cabello pero no favorecen su cuidado integral) y los sulfatos (limpiadores adecuados del sebo capilar que pueden llegar a resecar la hebra). Esto no significa que su uso sea perjudicial (¡ni mucho menos!), pero regular su consumo y adaptarlo a las necesidades reales del pelo siempre es una mejor opción, puesto que somos las que mejor conocemos nuestra melena. ¡Por no hablar del consumo más responsable que conlleva limitar su uso!

Si eres de las que quiere dar el salto a la vida sin sulfatos y siliconas (o, al menos, reducir su uso diario), ¡atenta! Bajo estas líneas hemos buscado tres propuestas con un buen INCI, que dan prioridad a ingredientes naturales pensados para nutrir, hidratar y proteger nuestro cabello. Todas están disponibles en Amazon, ¿quieres descubrirlas?

El de Urtekram; el de Olival; y el de Giovanni, de izquierda a derecha. Amazon/20deCompras

Los tres champús seleccionados comparten una condición común: son perfectos para ayudarnos a lucir pelazo, intentando minimizar el uso de sulfatos y siliconas. Eso sí, además de apostar por ellos por su buen INCI, debemos elegir el más adecuado para nuestro pelo. Así, si lo que nos pide a gritos nuestra melena es una buena hidratación porque tiende a secarse, la propuesta de Urtekram es la más indicada, puesto que está formulada específicamente para este tipo de cabellos. Si, además de hidratar, necesitamos realizar lavados más profundos, el de Giovanni será nuestro mejor aliado. La última propuesta, la de Olival, es aconsejable para quienes sufren de cuero cabelludo sensible y tirantez, gracias a sus propiedades calmantes y equilibrantes.

El INCI, para toda la cosmética

Si gracias a este artículo has descubierto lo que es el INCI, ¡no te olvides de él! Este indicador no solo te será útil para elegir el champú más adecuado para tu cabello, sino que también puedes emplearla para encontrar los mejores productos cosméticos, esos libres de parabenos, microplásticos y siliconas que, a la larga, son perjudiciales para nosotros. De hecho, esta nomenclatura recoge cremas, bases de maquillaje, pintalabios, acondicionadores, lociones corporales, tintes y un completo catálogo de productos analizados que pretenden darnos toda la información necesaria para que compremos con responsabilidad. Con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.