Trucos para incluir la vitamina C en tu rutina 'beauty' y un par de cosméticos para sacarle el máximo partido

¿Por qué la vitamina C es tan codiciada? Aunque nuestros cuerpos no la generan, es esencial para nuestra salud. Mantener niveles adecuados de esta vitamina es clave, y los expertos sugieren aumentar su ingesta a través de la dieta. Esto no solo previene deficiencias, sino que también maximiza sus beneficios para nuestro bienestar, ¡incluida la salud de nuestra piel! Si estás al tanto de las últimas tendencias en belleza o de los imprescindibles en cuidado personal, seguramente has oído hablar del poder de la vitamina C. Este superingrediente se ha convertido en el favorito en la cosmética, ¡y no es de extrañar!

La vitamina C es un poderoso antioxidante para nuestro cutis, aunque es importante que sepas que, de la que consumimos, solo una pequeña cantidad tendrá impacto en la piel. Por eso, si queremos ayudar a preservar (es un antiaging potente) y unificar su aspecto (permite ajustar la producción de melanina), es esencial que apostemos por aquellos productos que contienen ácido L-ascórbico o ascorbato THD, los dos tipos de vitamina C que se encuentran en estas formulaciones, tal y como aconsejan desde Sephora, donde, sí, ¡tienen mucho donde elegir para conseguir el cosmético que mejor se adapta a nuestra rutina!

Trucos para incluir la vitamina C

A la hora de incluirlos en nuestra rutina, es recomendable que escojamos primero uno de baja concentración de vitamina C para ver cómo reacciona nuestra piel. Es habitual notar un hormigueo cuando se aplica, pero no debemos notar una sensación fuerte. Y es que, aunque nuestra piel agradecerá esta dosis de vitamina en cualquier momento del día, aplicarla en nuestra rutina matutina nos garantiza que no entra en contacto con otros ingredientes activos potentes, como el retinol o AHA y BHA.

Por ello, lo más recomendable es emplear estos concentrados a turnos. Esto también nos ayuda a proteger nuestro rostro del sol y la contaminación. Por ello, si antes de aplicar el sérum necesitas limpiar tu rostro por la mañana, puedes apostar por el tónico aclarador Vitamin C Tonic, de Pixi, que, además, exfolia nuestra piel de forma suave. Su correcta aplicación pasa por impregnar un algodón con el tónico y aplicarlo con toquecitos por el rostro, el cuello y el escote.

Vitamin C Tonic, de Pixi. Sephora

Por último, ninguna rutina se entiende sin una buena crema hidratante. La crema en gel C-Rush Brightening, de Olehenriksen, contiene tres fuentes de vitamina C, entre ellas, ácido ascórbico y ascorbato, por lo que supone una buena dosis para tu piel. Con ello, consigue iluminar el rostro al instante y ofrecer una hidratación continua, sobre todo si seguimos los consejos de aplicación: extender suavemente con movimientos circulares ascendentes. Además, es recomendable que, cuando utilices vitamina C antes de la exposición solar, protejas tu piel con un cuidado SPF.

Crema en gel C-Rush Brightening, de Olehenriksen. Sephora

