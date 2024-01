El paso del tiempo es inevitable y no hay cosmético que eso vaya a cambiar. Lo que sí hay que destacar es que los cuidados efectivos pueden mantener a nuestras células más sanas si elegimos los productos adecuados. No existen milagros, pero una mala higiene puede acelerar los cambios en nuestro cutis y hay que evitarlo. Además, somos firmes defensoras de la belleza de la arruga, un símbolo inequívoco de seguir cumpliendo años y, por tanto, acumulando vivencias. Por supuesto, esto no impide que guardemos en nuestro neceser sérums y productos de maquillaje que minimicen su impacto en nuestra piel.

La señal de alarma en nuestro cutis aparece cuando empezamos a notar pérdida de elasticidad, menos hidratación y un tono apagado, algo que puede suceder a partir de los 25 años, pero todo ello puede tratarse con la rutina adecuada que, además de cosméticos formulados específicamente para ello, incluye un estilo de vida saludable. El objetivo de estos pasos diarios no es frenar el envejecimiento, sino mejorar la edad biológica de la piel y que, por tanto, esta se vea sana ayudando a que sus compuestos funcionen de forma efectiva.

Además de mantener el paso indispensable de limpiar nuestra piel, incluso con el toner wash method, debemos buscar productos que favorezcan ese well-ageing. Si nos decantamos por la cosmética natural, estos compuestos pueden ser la ribosa, el bakuchiol o el kangaroo paw y todos ellos están incluidos en las formulaciones de Freshly Cosmetics. La marca española cuenta con un pack para una rutina de cuatro pasos que ayuda a combatir la aparición de arrugas o líneas de expresión, los párpados caídos y la pigmentación desigual.

Estos son los cuatro pasos (y cosméticos) de la rutina para envejecer mejor. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Rutina 'well-ageing' Descripción: Productos y pasos para una rutina para piel madura. Cómo tratar arrugas, líneas de expresión, bolsas, párpados caídos, pigmentación desigual con los productos naturales de Freshly Cosmetics. Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 99 Imagen:

Pasos para un cutis sin arrugas

La limpieza a fondo es clave para procurar una piel tersa y evitar los signos del envejecimiento prematuro: si no liberamos los poros de posibles obstrucciones, el resto de cosméticos well-ageing no podrán penetrar hasta las capas más profundas para que los activos cumplan su función. Usar un gel con formulación natural siempre es un acierto, ya que preservará la barrera dérmica al tiempo que elimina, en profundidad, las impurezas, como ocurre con una de las propuestas best seller de Freshly, el Rose Quartz Facial Cleanser, que además regula la secreción sebácea y reduce los poros abiertos.

Cómo usar el Rose Quartz Facial Cleanser: agitando bien el producto antes de cada uso para homogeneizar bien los ingredientes naturales (flor de loto, aceite de chía virgen y ácido hialurónico vegano), humedecer el rostro y aplicar dos pulsaciones que extenderemos por toda la cara realizando un suave masaje. Después, ¡aclarar con abundante agua! Y, sí, es compatible con rutinas de doble limpieza para aquellas con pieles grasas que no estén dispuestas a renunciar a ella.

El gel limpiador facial Rose Quartz, de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Gel limpiador facial y natural Rose Quartz facial cleanser Descripción: Este innovador gel limpiador facial de pH fisiológico combina increíbles extractos de plantas con una elevada concentración de saponinas, con una formulación 99,9% natural, para no tensar ni irritar la piel, pero si eliminando todas las impurezas. Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.95 Imagen:

Una vez limpia la piel, llega la hora de centrarse en las zonas más sensibles de la piel: igual que realizamos el spot-treatment para tratar de forma localizada granitos y puntos negros, hay que mimar la ojera con cariño y productos específicos. Y es que, al ser tan delicada, también es una de las primeras en notas el paso de los años con la aparición de las patas de gallo o la mirada cansada. Desde Freshly recomiendan el sérum Hyper-Concentrate Eye Contour, ya que trata ojeras, párpados caídos, líneas de expresión, dinámicas y estáticas, pérdida de elasticidad, bolsas, inflamación, pigmentación desigual y manchas, con resultados visibles a partir de los 14 días de aplicación.

Cómo usar el Hyper-Concentrate Eye Contour Serum: es importante aplicarlo mañana y noche, después de agitarlo y sin excederse de la gota por ojo recomendada. Después, hay que extender el producto por todo el contorno del ojo mediante toquecitos, recorriendo incluso los párpados superiores hasta que se absorba por completo.

Este sérum cuida una de las zonas más delicadas del rostro. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Sérum contorno natural Hyper-Concentrate Eye Contour Serum Descripción: combina 14 tecnologías clínicas naturales (al 99,9%) en un solo tratamiento que combate todos los signos del envejecimiento del contorno de ojos. Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 35.95 Imagen:

Ahora, toca abordar el resto del rostro con un sérum que combata los signos de la edad que más nos preocupan: arrugas, flacidez y falta de luminosidad. El retinol es para estos casos uno de los activos favoritos del mercado, pero su uso exige una rutina estricta que hay que cumplir para evitar que pueda dañar la piel. Por eso, desde Freshly cuentan con el sérum Phoenix Aura que lo sustituye por una combinación secreta que mejora los resultados y que, además, podemos incluir en la rutina de día.

Cómo usar el Phoenix Aura Well-Ageing Serum: agitando bien para que los ingredientes se mezclen, aplicar cuatro gotas repartidas entre la frente, las mejillas y la barbilla. Después, extender con suavidad el producto por todo el rostro, masajeando de forma ligera para que los activos penetren en profundidad y el producto se absorba completamente

Serum Weel Ageing Freshly. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Sérum arrugas Phoenix Aura Well-Ageing Descripción: Está pensado para revertir arrugas, rellenar, mejorar la elasticidad y la firmeza de la piel. Además, su formulación, que sustituye y mejora los resultados del retinol, lo hacen apto para su uso de noche y mañana. Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.6

Autor del rating: 20deCompras Precio: 35,95 Imagen:

Por último, y acabando como deberíamos hacerlo en cualquier ruina de belleza, es el turno de la crema hidratante. Para combatir los signos del envejecimiento no hay nada mejor que darle a la piel ese extra de agua que ayudará a que se mantenga tersa y jugosa, como propone la crema Omega Rich Well-Ageing. Este tratamiento 360º hidrata el rostro y reduce las líneas de expresión, la flacidez y las arrugas hasta en un 78%, todo ello gracias a sus ocho activos clínicos naturales que mejoran la edad biológica del rostro, reparando el daño celular y reestructurando la producción de proteínas.

Cómo usar la Omega Rich Well-ageing Cream: mañana y noche, aplicar con la espátula que incorpora para preservar las propiedades del producto y mejorar la dosificación (¡utilizar la cantidad del tamaño de un guisante como máximo!). Luego realiza un suave masaje, siempre de dentro hacia fuera, hasta que el producto se absorba por completo.

Esta crema de noche ayuda a reducir los signos de envejecimiento. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Crema de noche Omega Rich well-ageing Descripción: Los 8 activos clínicos de última generación de esta crema hidratante se convertirán en la solución efectiva para regenerar tu piel y mejorar los signos de envejecimiento, como las arrugas Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 35,95 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Cosmetics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.