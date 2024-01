Hazte con este conjunto de falda y jersey de punto de las rebajas de Sfera

Desde la pandemia de coronavirus hace ahora casi cuatro años, las prendas 'comfy' se han impuesto como las preferidas de numerosas amantes de la moda. El confinamiento demostró que ir cómoda y derrochar estilo al mismo tiempo es posible, con conjuntos y 'total looks' ideales y, en su mayoría, confeccionados en tejido de punto. Si todavía no te has sumado a esta tendencia atemporal o necesitas renovar el dos piezas de tu armario que nunca te falla, no puedes perderte el que hemos fichado en las rebajas de enero de Sfera: versátil y de calidad.

Hablamos de un 'outfit' compuesto, por un lado, de un jersey de punto de corte ancho y un pantalón crop que, aunque se venden por separado, con las posibilidades para combinar que cada uno de estos ofrecen, se pueden llevar a conjunto, apostando por lo seguro.

Entrando en detalles, encontramos un jersey de manga larga y cuello perkins que cuenta con mangas ligeramente acampanadas y silueta 'oversize'. Confeccionado en un tejido cómodo y ligero, está disponible en dos colores, blanco y beige, y cuenta con el pantalón a juego. Disponible en El Corte Inglés, su precio no supera los 20 € tras un descuento de más del 20%. (Precio: 19,99 €. Ref. 001058242518460004)

Conjunto de punto de Sfera. El Corte Inglés

Respecto al pantalón, es una prenda elástica con goma en la cintura, confeccionada en el mismo tejido que el jersey. Su silueta es amplia y cuenta con un bajo más crop de lo habitual, también está disponible en los tonos de la parte superior (blanco y beige) y, en este caso, se puede adquirir por 25,99 €, también en El Corte Inglés o en la propia firma de Sfera (tiendas físicas y online). (Precio: 25,99 €. Ref. 001058257502698)

Conjunto de punto de Sfera. El Corte Inglés

No lo pienses y, tanto si quieres sumar a tu vestidor dos prendas nuevas que puedas llevar, en el caso del jersey con un simple jean, o en el del pantalón con una blusa o camisa, como si quieres lucirlas juntas, ficha este conjunto antes de que se agote porque se trata de una compra segura y acertada que, te prometemos, no va a pasar nunca de moda.

