Da igual los años que tengamos o lo constantes que seamos con nuestra rutina nocturna, hay mañanas que, debido a los cambios hormonales, a una cena algo más grasa de lo habitual o a los nervios, los granitos hacen acto de presencia. Es una situación normal (nos pasa a todas), natural (somos humanas y nuestro cuerpo fluctúa) y no entraña gravedad alguna, pero, eso no significa que nos guste (¡nada!). De hecho, que levante la mano quien no pueda evitar estrujarlos, aunque sean internos, cuando aparecen; la que tenga un máster en arrancar espinillas y puntos negros; o la que no tarde ni un minuto en embadurnarse la cara con algún producto recomendado para el acné.

Pues, sentimos deciros que no suelen ser decisiones adecuadas: las dos primeras, por las muchas posibilidades de infectar la zona y empeorarla; la segunda, porque nuestra piel suele tener diferentes necesidades aun tratándose de la misma zona. Más hidratación en mejillas y mentón, purificante en frente y cuello, efecto lifting en toda la cara, como ya nos demostró el multimasking es importante apostar por tratamientos específicos para mejorar las zonas afectadas sin dañar las colindantes, sobre todo cuando son productos secantes para tratar los granos. ¿O es que quieres acabar con la piel dañada, deshidratada y enrojecida?

Si la respuesta es no, el spot treatment es todo lo que necesitas: es la técnica que permite tratar zonas pequeñas del rostro, como espinilla o granitos internos, con productos específicos y agresivos que eliminen las imperfecciones en tiempo récord sin involucrar otras. Se puede llevar a cabo con cremitas específicas que podremos aplicar con cuidado cada ocho horas con el cutis muy limpio, pero, seamos francas, ¡no disponemos de este tiempo! Así que nosotras somos de las que apuestan por los parches con microdardos para penetrar en la piel y atacar de forma directa el problema. Y los de Acnemy son un acierto para este menester ya que incluyen retinol, ácido salicílico, ácido hialurónico, niacinamida, activos muy potentes para el tratamiento de los granitos internos y dolorosos.

Los parches para granitos de Acnemy. Primor

Eso sí, recuerda que los milagros no existen, así que, mientras uses los parches de Acnemy, es fundamental extremar la limpieza facial a lo largo del día para que actúen siempre sobre un rostro despejado. Y, después de usarlos, ¡no escatimen en hidratación! A menudo, los granitos que nos aparecen es por sequedad, así que no les des la opción de aparecer y trátalos a tiempo.

