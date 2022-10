Cómo eliminar el acné: los consejos de los expertos para que no queden marcas

A diferencia de lo que se cree, el acné se puede presentar en cualquier etapa de la vida, incluso cuando ya somos adultos. Según los datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), la prevalencia del acné en mayores de 24 años es de un 3% en varones y entre un 11 y un 12% en mujeres. Esto quiere decir que en la actualidad afecta a casi 3 millones de mujeres solo en nuestro país.

En la mayoría de los casos el acné en los adultos se produce porque la grasa generada por las glándulas sebáceas obstruye los poros de la piel, facilitando el desarrollo de bacterias, que causan una infección y un proceso inflamatorio que forma los granos característicos del acné. Aunque otra de las causas puede ser una alteración hormonal, en los hombres por un exceso de producción de andrógenos, y en las mujeres en un desequilibrio durante la menstruación, el embarazo o la menopausia. El estrés también puede ocasionar imperfecciones, ya que aumenta la secreción del cortisol, una hormona que actúa de forma parecida a los andrógenos.

Si bien esta afección es algo normal que no debería preocuparnos, el principal problema que podemos encontrar son las cicatrices que deja tras de sí. Según el doctor Guillermo Villalón, miembro de GEDET (grupo español de dermatología estética y terapéutica de la AEDV), "hay que acudir a un dermatólogo si tenemos antecedentes familiares de primer grado de acné que haya originado cicatrices, acné inflamatorio profundo o nodular o acné muy persistente en el tiempo, de años devolución". En estos casos, los dermatólogos sabrán cuáles son los mejores tratamientos para nosotros.

Por otro lado, si padecemos un acné que no cumple con las anteriores características, podemos optar por los tratamientos convencionales y construir una buena rutina facial con activos que nos ayuden a eliminar estas imperfecciones sin dañar nuestra piel. "Las personas que tienen acné, aunque la mayoría de ellos tengan una piel grasa, su barrera cutánea/epidérmica está alterada, por lo que es más vulnerable. Por eso tenemos que aplicar productos amigables y evitar irritaciones de la misma", explica el doctor José Luis López Estebaranz, dermatólogo y director de la Clínica DermoMedic.

Para despedirnos de una vez por todas del acné, hemos consultado a una serie de expertos que nos han dado las claves que necesitamos con los pasos imprescindibles para tener una piel totalmente libre de imperfecciones y sin ni una sola marca.

1. Una buena limpieza facial

Si no seguimos un tratamiento adecuado ni una rutina diaria correcta puede agravarse el acné, sobre todo si cometemos el grave error de tocarnos los granitos (lo que acaba haciendo que nos queden marcas), por lo que una buena limpieza facial es esencial.

"La higiene es fundamental, realizando limpiezas al menos dos veces al día, lo que facilita la disminución de la sobrecolonización bacteriana y además permite eliminar los restos córneos que obstruyen los folículos", explica el doctor Guillermo Villalón. Para ello, debemos escoger un buen limpiador que nos ayude a limpiar el poro y la grasa sin resecar.

Un limpiador que cumple a la perfección con este cometido es el Aqua Bomb Jelly Cleanser de Belif (25,99 €). Esta gelatina que se convierte en una espuma rica y suave en contacto con el agua, eliminando todas las impurezas y los restos de maquillaje de forma eficaz con burbujas finas que no dañan ni dejan reseca la piel.

Limpiador 'Aqua Bomb Jelly Cleanser' de Belif Cortesía

2. Tratamiento con hidratación

La barrera cutánea en pieles con acné está alterada por lo que está más sensible, con tendencia fácil a irritarse si no ofrecemos cosméticos con gran tolerancia. Además, esta tiende a resecarse con mayor facilidad, en muchas ocasiones como consecuencia de los tratamientos pautados.

"Debemos utilizar un producto hidratante con principios activos queratolíticos como el ácido salicílico y el ácido glicólico y activos seborreguladores e hidrantes. Además, utilizar emolientes como la glicerina, que es ampliamente utilizado en cosmética o antioxidantes es fundamental", añade el doctor José Luis López Estebaranz.

Una buena opción es Sébium Kerato + de Bioderma (18,95 €), un tratamiento que reduce granos en 2 días, puntos negros y marcas de acné, además de prevenir su recurrencia, sin irritar la piel. Está compuesto por 1,8% de ácido salicílico, activo de referencia en el tratamiento del acné, y por un 10% de ester de ácido málico, conocido por sus propiedades multifuncionales sobre el cemento lipídico. No reseca, no irrita y aporta hasta 8 horas de hidratación.

Sébium Kerato + de Bioderma Cortesía

3. Utiliza protector solar a diario

Es fundamental utilizar un fotoprotector a diario, ya que las radiaciones ultravioleta son perjudiciales para el acné e incluso podrían agravarlo. Además, ciertos medicamentos para su tratamiento provocan que la piel esté más sensible y vulnerable por lo que es imprescindible protegerla. Podemos optar por fotoprotectores que tengan una textura ligera y efecto mate, que ayuden a controlar los brillos. Además, si optamos por un producto que además tenga color podremos sustituirlo por la base de maquillaje y conseguiremos un efecto mate en la piel.

"No podemos elegir cualquier fotoprotector para cualquier tipo de piel, cada piel es un mundo y cada piel tiene una necesidad específica por lo que tenemos que elegir fotoprotectores específicos con activos seleccionados que se adapten a nuestra piel", concluye la dermatóloga María Rogel.

Además de un acabado sedoso, el fotoprotector Fusion Water Color SPF50 de ISDIN (22,99 €) no contiene aceites, combate el fotoenvejecimiento gracias al ácido hialurónico y los activos antioxidantes y está formulado con una malla gelidificada que minimiza la fase grasa del producto, por lo que no obstruirá los poros y no dejará una sensación pesada en la piel. Por otro lado, al llevar color consigue unificar el tono de la piel y disimular ojeras e imperfecciones.

Fotoprotector 'Fusion Water Color SPF50' de ISDIN Cortesía

