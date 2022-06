Errores que todas comentemos con el 'multimasking': de la elección de cosméticos a la limpieza ineficiente

El multimasking se ha convertido en una de las tendencias que rara vez falla en las rutinas de los beauty addicts. Como su nombre indica, esta técnica coreana consiste en combinar varias mascarillas en zonas del rostro para darles a cada una de ellas los cuidados específicos que necesita: más hidratación en mejillas y mentón, purificante en frente y cuello, efecto lifting en toda la cara... Una apuesta tan efectiva como lógica que, sin embargo, no siempre llevamos bien a cabo: hay que aprender a escoger los cosméticos adecuados (¡y dejarlos el tiempo recomendado!) para aprovechar sus beneficios. Aunque, todo sea dicho, este solo es la punta del iceberg de los errores que tendemos a cometer cuando nos iniciamos en esta técnica.

Para empezar, es esencial realizar una limpieza en profundidad con un jabón adecuado (¡antes de aplicar la mascarilla contra las impurezas!), pues nos ayudará a retirar la suciedad superficial para que todos los productos penetren hasta la capa de la piel adecuada. Además, antes de ponernos numerosas mascarillas en la cara es esencial haberlas probado todas en áreas más pequeñas del rostro para ver cómo reacciona nuestro cutis; y es que no hay que olvidar que no todos los ingredientes son compatibles con nuestra dermis, así que, si no queremos rojeces, inflamaciones o erupciones, este paso no hay que saltárselo nunca. Por último, con las mascarillas ya seleccionadas, hay que planificar cuál aplicamos en cada zona de la cara, en qué orden y cuántos minutos deben estar cada una: al ser productos diferentes, ¡tendrán necesidades diferentes!

Ahora que lo tienes todo claro, ¿quieres descubrir cuál es la apuesta que nosotras hacemos para iniciarse en el multimasking? Igual, ¡te encanta!

'Multimasking'... ¡paso a paso!

Podemos empezar la rutina multimasking con mascarillas limpiadoras o exfoliantes que nos ayuden a eliminar los puntos negros y otras imperfecciones. La aplicación de estas mascarillas, unidas a la limpieza previa, permitirá que el resto de cosméticos sean más eficaces. La mascarilla Peel off, de Sephora Collection, está especialmente diseñada para este propósito, con ácido glicólico y aloe vera que ayudan a matificar y purificar la piel.

Cómo aplicarla: dos veces por semana, especialmente en la zona T. Dejar actuar 15 minutos y retirar la película que se haya formado.

Mascarilla peel off anti puntos negros, de Sephora Collection. Sephora

Después, aplicaremos una mascarilla destinada a un tratamiento concreto: hidratar la piel, rejuvenecerla o darle luminosidad. Para esta última, la Super Masque Éclat es la más indicada: afina el rostro e hidrata la piel durante 12 horas gracias a su formulación vitamínica que incluye C y E, que también reduce la aparición de manchas.

Cómo aplicarla: una capa gruesa, dos veces por semana durante 15 minutos. El exceso se retira con algodón. También se puede aplicar todas las noches como mascarilla nocturna.

Super Masque Eclat. Sephora

Por último, podemos aplicar mascarillas formuladas específicamente para ciertas áreas del rostro, como el contorno de los ojos o los labios, dos de las zonas más delicadas. Para los últimos, en Sephora cuentan con una especial que se aplica por la noche. Está enriquecida con extracto de plantas y ofrece una textura envolvente que nos hará despertarnos con unos labios jugosos y nutridos.

Cómo aplicarla: cubrir todos los labios con esta mascarilla y dejar actuar por la noche. Si a la mañana siguiente quedan restos, retirar.

Mascarilla de labios de noche. Sephora

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Sephora y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.