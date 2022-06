Lavarse la cara con tónico o cómo poner en práctica el 'toner wash method' que arrasa en Corea

Aunque su nombre no deja lugar a dudas (sí, se trata de lavarse la cara con tónico), la nueva técnica de belleza made in Corea nos las plantea todas. Si recapitulamos, todo lo que sabemos de este cosmético es que está pensado para equilibrar el pH de la piel tras la limpieza, pues suele aumentar debido al desequilibrio que produce la mayoría de jabones, pero no sabíamos que tenía agentes capaces de eliminar la suciedad que se acumula y obstruye los poros del cutis. Hasta ahora, claro, gracias a los consejos beauty que nos llegan (¡bendita rutina de los diez pasos!) desde el otro lado del mundo, acabamos de descubrir que el tónico es mucho más versátil de lo que pensábamos y puede que, según tu tipo de piel, el secreto definitivo para lucir una piel fina, delicada, sana y, por ende, bonita.

El toner wash method, como no podía ser de otra forma, consiste en frotar la cara (¡sin algodones ni nada que se le parezca, solo manos!), tras el uso de jabones, con una mezcla de este cosmético con agua (dos del primero por cada nueve partes del segundo). Es decir, una vez limpia la cara, repetimos el proceso con tónico para tratar la piel y dejarla mucho más hidratada; y es que, si eliges el adecuado, podrás beneficiarte de los humectantes que contienen y mantienen la piel nutrida y aportan la dosis justa de antioxidantes para calmar y proteger la piel.

En definitiva, llevar a cabo este método proporciona hidratación a la par que reduce la irritación, para dejar un aspecto calmado, limpio y sano. ¡Un paso más cerca de tener la envidiada piel de las coreanas! ¿Quieres saber cómo llevarlo a cabo?

¡A por el 'toner wash method'!

Para empezar, hay que entender esta técnica como una doble limpieza: primero un aceite que elimine los restos de productos que se acumulan en nuestros poros, como el maquillaje o las cremas de protección solar; después, una mezcla suave con base acuosa que ayude a eliminar las impurezas de la piel sin un extra de grasa. A nosotras nos encanta combinar este must de Caudalie, el aceite desmaquillante Vinoclean Huile De Soin Démaquillante, aunque las opciones son muchas, con el toner wash method sustituyendo al mousse habitual. Pero, ¿qué tónico escogemos?

Desde Primor, teniendo en cuenta los que más furor causan entre las usuarias, nos proponen tres tónicos diferentes que, además, se adaptan a diferentes necesidades. El primero es la loción tónica con Agua de Rosas Orgánica de Calliderm, que elimina la suciedad, los restos del maquillaje y las impurezas. Esta loción tónica es de origen natural y es rica en propiedades regeneradoras y suavizantes. Lo ideal es utilizarla por el día, para preparar y tonificar la dermis, y por la noche, para conseguir un desmaquillado perfecto.

Agua de Rosas Orgánica de Calliderm. Primor/20deCompras

Ideal para la piel madura es el Tonic Me!, de Delia, un tónico hidratante facial con una mezcla de 97% de ingredientes de origen natural rico en retinol y péptidos. Y es que ambos son un arma eficaz contra el envejecimiento, por lo que ayuda a que el cutis se vuelva más firme, más elástico, las líneas finas se suavicen y la decoloración del sol sea menos visible.

Tonic Me!, de Delia. Primor/20deCompras

El último, el Bye Bye Pores, de IT Cosmetics, matifica y suaviza la piel al mismo tiempo que trabaja para minimizar la apariencia de los poros. Esta fórmula ligera no necesita aclarado y está compuesta por un complejo matificante de arcilla de caolín que absorbe el exceso de grasa y mantiene a raya los brillos del rostro. ¿Piel con tendencia acnéica o grasa? ¡Esta es tu apuesta!

Bye Bye Pores, de IT Cosmetics. Primor/20deCompras

