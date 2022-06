Técnica del sándwich o lo que no te contaron antes de incluir el retinol en tu rutina para evitar daños en la piel

La hidratación de la piel es la premisa básica para lucirla jugosa, tersa y rejuvenecida y es uno de los pocos pasos a los que no podemos renunciar ni por la mañana ni por la noche. Este carácter fundamental de la nutrición se hace más esencial aun cuando incluimos en nuestras rutinas compuestos beneficiosos, pero cuya aplicación puede causar irritación. Uno de ellos es el retinol, un ingrediente muy efectivo contra el envejecimiento de la piel que, sin embargo, puede provocar picores o la aparición de eritemas en los cutis más sensibles. Si este es nuestro caso, ¿debemos renunciar entonces a las bondades de este activo antiedad? ¡La respuesta en no! El secreto para no hacerlo se conoce como la técnica del sándwich.

Las francesas han dado forma a esta manera de aplicar los productos cosméticos en un orden concreto, aunque se han visto claramente influenciadas por las japonesas, para crear un sándwich hidratante que evite la tirantez y la sequedad en la piel del rostro. Esto se consigue mediante la superposición de capas de tratamientos faciales que nos aseguren un rostro nutrido en el que todos los ingredientes beauty realicen su labor sin irritar la piel. Así que, esta técnica se ha convertido en nuestra favorita para la aplicación del retinol... ¡y no puede ser más sencilla de seguir! Con ella, los activos hidratantes envuelven a este ingrediente sin alterar su acción sobre nuestro rostro.

Tras la limpiar la piel, aplicamos una bruma hidratante, para luego dar paso al cosmético con retinol y, por último, nuestra crema habitual. Es recomendable aplicar este método, al menos, durante las dos primeras semanas en las que usemos retinol. ¿Quieres seguirla? Bajo estas líneas te dejamos todos los cosméticos que necesitas para hacerlo.

Estos productos te ayudan a seguir la técnica del sándwich. Primo / 20deCompras

La bruma que hemos escogido para nuestra rutina del sándwich es la Hydra Essentiel de Clarins, una marca que no necesita presentaciones, porque reactiva la hidratación natural y protege la piel de las agresiones diarias, generando esa primera capa que nos protegerá de los activos más irritantes del retinol. Y es que, os recordamos que este ingrediente puede causar irritación, enrojecimiento y una descamación importante "en las primeras etapas del tratamiento, mientras que la piel genera tolerancia", tal y como explican desde Primor.

Por ello, nos hemos decantado por el sérum de The Ordinary con concentración 0,5 de retinol puro, perfecta para aquellas que ya han tenido un primer contacto con este ingrediente, pero con la piel lo suficientemente reactiva como para poner en práctica la técnica del sándwich. ¡Pero sin renunciar a las propiedades antiaging!

Y como el último paso tiene tanta importancia como los anteriores, para sellar la hidratación, hemos apostado por Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel Cream que, como bien indica su nombre, ofrece un servicio 24 horas. ¿La textura? La más agradable para el verano, en gel: fresquita, fluida y de rápida absorción. ¿Te apuntas esta rutina para ponerla en práctica?

