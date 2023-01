8 cremas faciales de calidad contra las arrugas por menos de 10 €: de Mercadona a Primor

En un gran porcentaje, las causas del envejecimiento de la piel tienen que ver con el sol. La calidad de nuestra alimentación o incluso la genética son otras de las causas que pueden explicar esas arrugas que, con el paso de los años, empezamos a apreciar en nuestro rostro. Por ello es imprescindible usar un buen foto protector y no obsesionarnos en exceso por este proceso natural. Pero es cierto que, si queremos una piel firme y luminosa, las cremas antiedad no van a hacer daño.

La oferta es vastísima y, en ocasiones, puede ser difícil elegir la crema que más se adapte a nuestras necesidades y a las de nuestra piel. Especialmente si tenemos un presupuesto algo ajustado. Pero tenemos buenas noticias: no hace falta gastar más de diez euros para conseguir una crema antiedad efectiva. Te traemos ocho opciones muy económicas para incluir una crema hidratante de calidad en tu rutina diaria.

Crema Nivea Q10

La crema de día Nivea Q10 asegura que, usada regularmente, consigue reducir la apariencia de las arrugas y ayuda a prevenir la aparición de nuevas. Su protección UVA y FP15 ayudan a proteger la piel contra la formación de arrugas inducidas por el sol. Se trata de una crema ligera y suave, que se absorbe rápido si dejar sensación grasa. Este producto está disponible en Primor por 9,95 €/50 ml.

Crema facial Nivea Q10 Mercadona

Crema Gold de Lidl

La crema de día Gold de Lidl entró en unos de los rankings de la OCU como una de las mejores y más eficaces cremas antiarrugas. Destaca por ser elaborada con nanopartículas de oro, actuando como regenerador, antiarrugas y antiflacidez potenciando la luminosidad del rostro. Además, tiene un precio de 4,75 euros el bote de 50 ml.

Crema de dia Gold Lidl

Crema facial Sisbela

Una de las cremas hidratantes que más triunfan en la sección de cosmética y belleza de Mercadona es Sisbela. Gracias a que contiene Ácido Ribonucleico RNA y Ácido Desoxirribonucleico DNA, esta crema es ideal para luchar contra los signos de la edad. Es apta para día y para noche y es adecuada para todo tipo de pieles. El precio de la crema Sisbela es de 5 euros cada bote de 50 ml.

Crema hidratante Sisbela Mercadona

Crema Revitalift con retinol

Esta crema hidratante de noche está formulada para tonificar, hidratar y devolver a la piel su firmeza. Para obtener los beneficios que promete, la crema contiene retinol, un activo derivado de la vitamina A eficaz para luchar contra el envejecimiento y reparar un rostro foto-envejecido. La crema Revitalift de L'Oreal está disponible en Primor por 7,49 €/50 ml.

Crema de noche Revitalift Primor

Crema facial con ácido hialurónico de Babaria

La crema facial anti-arrugas con ácido hialurónico de Babaria, al igual que la anterior, también utiliza retinol para aportar más firmeza a la piel y aumentar su elasticidad. Su fórmula con ácido hialurónico mantiene la piel hidratada y favorece la síntesis de colágeno. Si se aplica de día, es recomendable combinarla con un protector solar. Está disponible en Druni y su precio actual es de 3,99 €/50ml.

Crema facial con ácido hialurónico de Babaria Druni

Crema de noche con vitamina C

Esta crema de noche de The Ordinary está compuesta por vitamina C, un eficaz antioxidante, y una forma pura de ácido L-ascórbico. Los beneficios faciales de la vitamina C se extienden a todos los tipos de piel, incluida la piel sensible y seca. Además de ayudar a desvanecer visiblemente las decoloraciones o disminuir las líneas finas y arrugas

En lugar de agua, esta crema utiliza silicona, para así evitar la oxidación y conseguir un resultado más suave. Esta crema está disponible en Primor por 6,98 euros/30 ml.

Crema con vitamina C de The Ordinary Primor

Crema Nutritiva Anti-Arrugas de POND'S

Esta crema hidratante está destinada para pieles secas y cuenta con fórmula hidro nutritiva que trata de combatir los signos de la edad. Es apta para llevar durante el día, pues cuenta con protección solar SPF 15. Su formulación cuenta con extracto de té blanco, que conserva las capacidades rejuvenecedoras de las células de la piel y ayuda a la producción de colágeno y elastina. Su precio en Druni es de 4,50 euros el bote de 50 ml.

Crema Nutritiva Anti-Arrugas de POND'S Druni

Crema con retinol y cerezas de Biovène

Esta crema de noche de Biovène es apta para pieles mixtas y grasas y cuenta también con un compuesto de retinol. Además de combatir las arrugas, esta crema es útil para reducir los poros y lineas finas. Entre sus ingredientes se encuentra la cereza, una fruta que brinda un suministro natural de vitamina A, B, C y E, que combate los radicales libres para ayudar con los signos del envejecimiento prematuro. Su precio en Druni es de 5,99 €/50 ml.

Crema de noche tensora de Biovene Druni

