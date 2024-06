Se quedan atrapados en un ascensor y se pierden el examen final: "Acabando el curso de la mejor manera"

Junio es un mes plagado de exámenes. Los estudiantes de bachillerato se enfrentan a la Selectividad y los universitarios a las pruebas finales del curso. Por eso, no es de extrañar que los nervios estén a flor de piel. Después de tardes enteras estudiando, llega la recta final, aunque no a todo el mundo le sale tan bien como le gustaría.

Y es que, por mucho que se prepararon para dar lo mejor de sí en el examen final de cuatrimestre, un grupo de estudiantes finalmente no pudieron hacer su correspondiente prueba. Así lo ha contado Sonia López a través de su perfil de TikTok.

"Te pierdes el examen final por quedarte atrapado una hora en el ascensor", ha titulado el video la estudiante de medicina. Como se puede ver en la publicación, entre risas y nervios, ella y sus compañeros no podían creerse lo que estaba sucediendo.

"Alguien se quiere ir de medicina", aseguraron entre risas al ver como no podían salir. Finalmente, tuvieron que llamar al servicio de atención al cliente para poder ser rescatados, aunque la hora de la prueba ya había pasado. Sin embargo, todo tuvo un final feliz, porque el profesor les permitió repetir el examen.

El vídeo cuenta ya con más de 108.900 reproducciones, por lo que no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. "Me río, pero podría ser yo" o "con la claustrofobia que tengo, me muero" han sido algunos de los mensajes más destacados.