Un reportero chino denuncia el ataque racista que recibió de un grupo de seguidores del Real Madrid: "Me siento muy decepcionado"

Uno de los problemas más grandes dentro del mundo del futbol es el racismo. No solo los jugadores son víctimas de comentarios vejatorios por su color de piel o nacionalidad y prueba de ello ha sido el vídeo que Qiumhui ha compartido a través de TikTok.

El reportero chino ha explicado con un vídeo cómo unos seguidores del Real Madrid se rieron de él y de su cámara por el simple hecho de no entender español. El joven se encontraba en la salida del estado Wembley de Londres para conocer la reacción de los aficionados. Fue entonces cuando un grupo de españoles se acercaron a él.

Tras preguntarle al reportero por su nacionalidad, uno de los españoles se aferró al micrófono y se puso a cantar. "Una chinita, me la meneaba, sobre la cama de tu madre", comenzó a decir entre risas como si de un cántico alegre se tratase. El reportero, que no sabía lo que estaba sucediendo, le preguntó de qué se trataba la canción y ellos aseguraron "es un cántico del Madrid".

Un reportero chino acusa de racismo a unos españoles, en la celebración del Real Madrid en Londres. Se ha hecho viral en redes chinas. Eran unos fascistas del Real Madrid, valga la redundancia. pic.twitter.com/XSt93WCTnP — Noa Gresiva (@NoaGresiva) June 6, 2024

Sin embargo, tras compartir lo que para ellos era un vídeo de lo más entrañable, descubrieron el significado de la canción. Ahora, tras ver cómo se rieron de ellos, el joven no ha podido evitar estar más que cabreado: "Llevo trabajando más de seis años y, sinceramente, esto me ha pasado un montón".

"Me siento muy decepcionado", ha explicado mostrando el vídeo que ya han eliminado, "nos han mentido a mí y a mi compañera. No sabíamos que hicimos nada mal porque parecían muy felices". Como grandes fans del futbol, no pueden evitar sentirse muy cabreados por la actuación de los jóvenes.

"Nadie en este mundo se merece que le traten así. Tiene que pagar por lo que han hecho, es injusto para todos los que aman y trabajan en este juego. Por eso, hemos escrito a La liga", ha asegurado. Porque están dispuestos a llegar "muy lejos" con tal de poder "eliminar el racismo del futbol.