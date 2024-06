"Son tan grandes que están casi para empadronar". Así es como algunos de los vecinos definen la realidad de estas semanas en Madrid. En los últimos días, los termómetros han despuntado notablemente y con ellos, las polillas "gigantes", cada vez más presentes en los hogares de la capital, según indican los madrileños.

Ante el aumento de la presencia de estos artrópodos, las redes sociales se han llenado de comentarios y documentos gráficos que ponen de manifiesto las nuevas 'mascotas' de los residentes en la capital. "¿No pueden marcharse ya? Seguimos con las polillas del tamaño de un helicóptero", ha apuntado otro usuario en la red social X.

¿Supone algún riesgo la aparición de polillas?

Esta situación, no obstante, no es algo novedoso, tal y como señalan los expertos, y es que en los últimos años ha habido "un aumento bastante grande de artrópodos por el cambio climático", explica a 20minutos Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla).

por qué hay polillas gigantes y por qué todas se meten en mi casa? — 𝘓𝘢 𝘩𝘪𝘦𝘳𝘣𝘢𝘴🍃 (@lildiazepam) June 5, 2024

Encima son tan grandes que están casi para empadronar. Ya van dos noches que @pazserra ha tenido que salvarme de ataques indiscriminados (me han pillado sin gafas. Eso no se vale). — Catalina Abell Garat 🌻 (@CatalinaAbell) June 6, 2024

Más allá de la temprana aparición de algunos insectos o el incremento generalizado de su presencia, como la del mosquito tigre o las cucarachas 'mutantes', desde el departamento de Control de Vectores del organismo municipal Salud de Madrid advierten de que no se ha detectado ninguna emergencia o plaga relativa a las polillas.

"Se han recibido ciertos avisos desde finales de mayo de polillas ambientales diurnas (lepidóptera)", explica esta institución a 20minutos. Sin embargo, detallan que el número de incidencias "no ha sido muy destacado". Además, rebajan la histeria que muchos vecinos han mostrado en redes sociales: "No suponen riesgo relevante alguno. Son inofensivas".

¿A qué se debe su proliferación en Madrid?

Su presencia, destacan, más allá del cambio climático, "parece deberse a patrones cíclicos", fenómenos naturales de duración limitada en el tiempo. Las causas, como consecuencia, pueden ser multifactoriales: "Pueden estar relacionadas con la existencia de ciclos biológicos, con migraciones propias de estas especies y con otras circunstancias ecológicas".

Es bastante fuerte, yo nunca las había visto tantas y tan grandes y cada noche (o día) alucino más. pic.twitter.com/avOGhMtS5l — Laura Cruz (@Laura_cruzd) June 6, 2024

No para, no para. Por favor que exterminen las polillas ya @MADRID pic.twitter.com/3X5vzyKxt4 — maykel_1990 (@maykel_1990) June 6, 2024

¿Por qué estas polillas son tan grandes?

El portavoz de Anecpla, por su parte, asegura que algunas de las imágenes que los usuarios han mostrado en la red social X se corresponden las especies nocturnas Noctua pronuba y Autographa gamma. Ambas pertenecen a la familia Noctuidae, totalmente diferentes a las que habitualmente a las conocidas como polillas de la ropa o de la comida.

¿Cómo se puede evitar que entren en casa?

Ante los múltiples comentarios de los madrileños, Galván afirma que combatir este tipo de especie es relativamente sencillo, pues suelen entrar en casa "cuando cae la noche y se encienden las luces". "Hay que tratar de tener la ventana cerrada o no encender muchas lámparas", detalla. Para poder combatirlas, concluye, lo recomendable es tratar de sacarlas del hogar y no matarlas, pues "no son un organismo nocivo".