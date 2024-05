Pregunta a latinoamericanos por la "peor comida de España" y el resultado le deja sin palabras: "El sabor no me gusta"

Uno de los puntos principales de la cultura de cada país es la gastronomía. Por ello, no es de extrañar que cuando los extranjeros visitan España, una de las paradas por excelencia es un buen restaurante para probar la comida local. Aunque, no a todo el mundo puede gustarle.

Prueba de ello ha sido el último vídeo de Mario Colomina, un creador de contenido de TikTok. El joven micrófono en mano paseó por las calles de Barcelona para preguntar a personas latinas por la comida que menos les gusta del repertorio español.

Sin embargo, lo que menos se hubiese imaginado es que la comida que peor resultado ganó fue precisamente una de las más conocidas. "La paella. El sabor no sé, no me gusta", ha asegurado una mujer guatemalteca. Y es que, como así ha asegurado un chico colombiano, especialmente "la de marisco" es la que menos le gusta.

Desde Chile, otra mujer aseguró que tampoco le gustan porque hay una gran diferencia entre quienes hace las paellas. Así, aunque ha probado algunas "que son buenísimas, superricas", otras dejan mucho que desear.

De hecho, en comparación con México, una mujer ha asegurado que el problema es la intensidad del sabor, especialmente en los churros. "Toda la comida mexicana es mejor que la española, tiene más sabor", ha añadido muy segura de sí misma.

Otros platos que tampoco han tenido suerte han sido la fideuá, la tortilla de patatas, los calçots y las lentejas. Además, desde cada país han querido ensalzar los platos de sus propios países como las empanadas, las salchipapas, los tacos o la cazuela de vacuno, entre otros.