La carta de Pedro Sánchez convertida en bolero triunfa en redes: "Pensaba que era una canción real en la que se había basado"

Pedro Sánchez sorprendió a los ciudadanos españoles en la tarde del miércoles 24 de abril con una carta en la que anunciaba que va a tomar una importante decisión sobre su continuidad en el Gobierno. El motivo principal de este comunicado está relacionado con la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por una denuncia por tráfico de influencias y corrupción.

El socialista asegura en su escrito que necesita "dar una respuesta sosegada" sobre lo ocurrido con su esposa y que para ello va a cancelar toda su agenda pública hasta el lunes para "poder reflexionar y decidir qué camino tomar".

"Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", detalla Sánchez en sus líneas, en las que defiende a su mujer.

Desde su publicación, las redes sociales se han inundado de memes y reacciones por parte de cientos de usuarios, y, precisamente, este apartado de la carta ha sido de lo más comentando. Tanto es así que un usuario de X, conocido anteriormente como Twitter, ha pasado el texto por un editor para convertido en un bolero.

"Tuve que hacerlo, sonaba a bolero", es el mensaje que ha publicado junto al vídeo en el que se puede escuchar el fragmento de Pedro Sánchez cantado por una inteligencia artificial al ritmo de bongos y trompetas, instrumentos característicos en este género musical.

La publicación no tardó en viralizarse y cuenta ya con más de 800.000 reproducciones, 10.000 'me gusta' y varios comentarios al respecto. "Primero he pensado que estabas poniendo una canción real en la que él se había basado", "Qué maravilla", "Yo lo subía a Spotify, lo digo de forma no irónica", son algunas de las reacciones.