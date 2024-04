Belén Esteban, Xavi y Rubiales, protagonistas de los de memes ante la sorpresa bomba de la carta de Pedro Sánchez y su posible dimisión

"No suele ser habitual que me dirija a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión", así comienza el comunicado que Pedro Sánchez ha publicado en sus redes sociales para anunciar que el próximo 29 de abril tomará una decisión acerca de su futuro en la Presidencia tras la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por una denuncia por tráfico de influencias y corrupción.

Esta carta, en la que el presidente del Gobierno defiende a su mujer y en la que asegura que necesita "descansar", por lo que ha cancelado toda su agenda pública hasta la fecha citada para "reflexionar y decidir qué camino tomar" respecto a lo ocurrido, ha tardado escasos segundos en ser difundida y comentada por redes.

Comparaciones con otras dimisiones, como la de Luis Rubiales y Xavi Hernández, montajes simulando desapariciones o momentos representativos de diferentes programas de televisión, entre los que destacan personajes célebres como Belén Esteban y el maestro Joao, son algunos de los ejemplos de los memes y reacciones que pueden verse en la red social X, antiguamente conocida como Twitter.