Una estadounidense que vive en Madrid destaca, sorprendida, el significado que tiene la bandera en España: "En EEUU es normal"

En Estados Unidos, tener banderas del país en las casas es lo más común y esto no tiene por qué estar relacionado con la ideología, pero en España es muy diferente. Esta ha sido la conclusión a la que ha llegado Maddy, una joven estadounidense que se encuentra viviendo en Madrid.

Como así ha explicado a través de su cuenta de TikTok, dependiendo del uso que se le haga a este símbolo se puede saber si una persona es de izquierdas o de derechas. "En Estados Unidos ves una bandera y no lo piensas dos veces, es lo normal. Pero en España es diferente", ha asegurado.

Y es que, como ha explicado, si ve a alguien con "una pulsera de España", lo más normal es que sea de derechas. Aunque ha querido hacer una aclaración y ha explicado que, en su país, el equivalente serían las "águilas" y otros símbolos.

"La gente de izquierdas no lleva la bandera ni los colores. Me parece superllamativo porque en Estados Unidos, si usas la bandera, nunca te van a decir nada. Al menos no lo asumen", ha explicado muy sorprendida. Aunque algunos comentarios no estaban de acuerdo con su afirmación, lo cierto es que no han sido pocos los que le han dado la razón.

Como así han aclarado muchos, el verdadero motivo por el que los españoles no usan la bandera es porque "los partidos de derecha se han apropiado de la bandera" con fines políticos y eso no significa que la odien. Aunque también hay estadounidenses que aseguran que Trump intenta hacer lo mismo: "Actualmente, siento que son los Republicanos los únicos que usan la bandera".