Una española que vive en Australia aclara por qué le da miedo volver a España: "te sientes un extraño en tu propio país"

Marcharse a vivir fuera de tu propia país acarrea dejar atrás a familia, amigos e incluso a las costumbres ya que una de las consecuencias es adaptarse a la cultura del nuevo lugar, por lo que regresar puede tornarse en una pesadilla. Es el caso de una española creadora de contenido que vive en Australia, que ha admitido sentir miedo cuando vuelve y se hospeda en su antigua casa.

"Qué valiente la chica que se ha ido a Australia y ha vuelto a España porque yo nunca en la vida me he sentido tan desubicada", comienza explicando Martaregistrada en un vídeo publicado en su perfil de Tik Tok.

La tiktoker explica que ha regresado hasta en dos ocasiones y que al dormir en casa de sus padres "parecía como que el tiempo no hubiera pasado", pero en realidad "habían pasado un montón de cosas". La española pone de ejemplo la ropa que dejó guardada en los cajones y que después de "dos años" siente que ya no le representa porque en ese período de tiempo ha cambiado.

Lo mismo ocurre con las personas, que seguramente tendrán "nuevos trabajos, nuevas amistadas" y vivan en "nuevos sitios", además de tener su "propia rutina".

Por ello, la creadora de contenido se siente "un extraño en tu propio país" porque no tiene ninguna rutina. Sin embargo, le sucede lo mismo en Australia porque "de eso se encarga de recordártelo inmigración cada año o la gente cuando te dicen 'where are you from".

"Cada vez que he estado fuera me recuerdo que no me gustan los trabajos de oficina, que la vida en Madrid me estresa mucho, que quiero vivir en un sitio al lado del mar mucho más tranquilo", ha finalizado.

En los comentarios de la publicación, muchos seguidores han mostrado su apoyo a la española y han contado sus propias experiencias: "Me pasó en mi año de Erasmus. Volví y ya no tenía ni un amigo. Éramos personas diferentes y nadie se había acordado de mí".