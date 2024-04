Una mujer desarrolla alergias a la mayoría de los alimentos: "Prácticamente, todos los órganos dejaron de funcionar"

Las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Y, aunque algunas pueden ser pasajeras, en muchos casos puede dificultar tener una vida normal. Prueba de ello fue el caso de Amy Francis-Smith, una arquitecta que, de la noche a la mañana, comenzó a desarrollar intolerancias a la mayoría de los alimentos.

Todo comenzó en 2015, cunado la mujer de Leicester (Inglaterra), comenzó a sentirse mal al comer ciertos platos. Sin saber qué era lo que estaba ocurriendo, cada vez que probaba algo comenzaba a tener reacciones alérgicas. Así, su dieta comenzó a reducirse hasta quedar solo cuatro alimentos: la carne de vaca, las peras, el calabacín y el arroz.

Ahora, casi diez años después de comenzar su nuevo estilo de vida, ha contado cómo se encuentra a través de su cuenta de Instagram: "La vida durante la última década ha sido inexplicablemente difícil en ocasiones. He sufrido, he padecido dolor, me han abierto en canal sin anestesia y he estado a punto de perder la vida varias docenas de veces. Llegar tan cerca del borde es un lugar temible".

Y es que, debido a los problemas con la comida, Amy llegó a padecer una malnutrición grave. Aunque, lo más llamativo es que ningún médico entendía qué es lo que le pasaba. De hecho, muchos especialistas llegaron a asegurar que sus dolores eran una patraña y ella misma se infligía el daño.

"Tenía reacciones a todo, he llegado a defecar sangre, tener úlceras en los intestinos y necesitar enemas dos veces al día. Todo sin contar los inmunosupresores sistémicos, cerca de una resección intestinal y las pruebas de inflamación estaban tan fuera de los gráficos que pensaron que había habido un error del sistema", ha asegurado, "prácticamente todos los órganos dejaron de funcionar y visité casi todos los departamentos del hospital".

Así vivió dos años, hasta que en 2017 finalmente entendió qué le ocurría. Como así le comunicaron, ella padece el síndrome de activación de mastocito, así como enfermedad de Crohn y síndrome de Ehlers-Danlos. Por ello, las células responsables de liberar químicos que causan inflación reacciones alérgicas estaban constantemente afectadas.

Tras poder entender qué era lo que le pasaba, su vida dio un giro de 180º: "Ahora tengo libertad, libertad total. Por fin mi vida vuelve a ser mía, los problemas del pasado ya no me persiguen y todo parece como si hubiera pasado hace otra vida. Estoy en el mejor momento de mi vida y espero que a partir de ahora todo vaya a mejor".