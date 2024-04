La viral historia de una 'tiktoker' sobre una tienda de productos de lujo: "Me he gastado 20.000 euros y no me han regalado un bolso"

Los clientes que frecuentan las tiendas de lujo la hora de ir de compras suelen tener un vendedor asignado para que les aconseje y les atienda durante su visita al establecimiento. Estos suelen desembolsar grandes cantidades de dinero, por lo que los dependientes tienen para ellos regalos exclusivos a modo de agradecimiento por su adquisición.

Pero hay veces que estos regalos, por el motivo que sea, no se realizan, y es sobre lo que se ha quejado una joven en su cuenta de TikTok. "Storytime de cuándo me gasté 20.000 dólares en Hermès y no me ofrecieron ni un bolso", es como comienza la historia de esta chica en un vídeo que cuenta ya con más de cuatro millones de visitas en la red social.

"Esto ocurrió hace dos años, aquí en Estados Unidos. Empezamos a comprar en la tienda y nos gastamos 9.000 dólares en ropa y cosas para la casa. A los dos meses nos gastamos otros 11.000", prosigue la chica, a lo que alega que una vez que te gastas tanto dinero, lo normal en esta tienda es que te regalen un bolso.

Sorprendida, esta clienta llamó a su vendedora y le preguntó que cuándo le iba a regalar el bolso que le correspondía. "No ha llegado, no tengo bolso ahora mismo", fue la respuesta que recibió por parte de la dependienta.

"Pasan los meses y me seguía dando largas, así que decidí llamar a la responsable de la tienda y decirle que me parecía injusto", continúa la joven con su relato. "No sé lo que pasó después, pero unas semanas ya no trabajaba en la tienda", justificándose en que duda que su queja fuera la razón del despido de la dependienta. "Seguramente recibieron varias quejas de otras señoras y tuvieron que prescindir de ella", añade en su defensa.

A los días, la chica que reemplazaba a esta dependienta la llamó para que se conocieran. "Me cayó superbién y a las dos semanas me ofreció un bolso sin haber comprado nada antes con ella", asegura. Aunque, tras dos años siendo su vendedora habitual, ha dejado de serlo ya que ha aceptado otro trabajo y se ha ido de la tienda, cuenta en un segundo vídeo.

1/ Sin ánimo de exponer a esta chica. No es relevante en mi punto. El punto es clases, jerarquías sociales, cosas que no cambian pasen los siglos que pasen.



Su vídeo me recordó a la escena de una película...

pic.twitter.com/d049mjBAUF — José Luis Antúnez (@jlantunez) April 11, 2024

Esta historia ha generado cierta controversia en las redes sociales. Por un lado, hay quienes no entienden el motivo por el que la joven se queda, y por el otro, hay quienes intentan comprenderlo.