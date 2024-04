Una profesora cuenta la confusión de una alumna al contarle su visita al médico: "Se fue tan tranquila y yo a punto de colapsar"

Dudas, agobio e incertidumbre son varias de las sensaciones que se pueden tener a la hora de ir al médico. Los pacientes acuden a la consulta para exponerle al doctor sus dolencias y, al recibir el diagnóstico correspondiente, este estado de nerviosismo que les inunda por saber qué es lo que les pasa, puede llegarle a confundir el nombre de lo que realmente padecen.

Esta situación pasa tanto en adultos como en niños, quienes es normal que confundan términos debido a que aún están en proceso de desarrollo y aprendizaje de la lengua. Un ejemplo de ello ha sido compartido por Mery Destellos, una profesora que recibió una impactante noticia de una de sus alumnas tras ir al médico.

"Hoy me viene una niña a mi mesa y me dice: 'Profe, tengo tuberculosis'", empieza a narrar la docente en el vídeo que ha compartido a través de su cuenta de TikTok. "Me quedo tiesa y le digo: 'Qué' y me dice: 'Me lo dijo ayer mi médico'", prosigue con la historia.

Acto seguido y bastante extrañada, la profesora le preguntó que cómo se sentía, a lo que su alumna respondió: "Bien, hoy mejor. El médico me dijo que con el masaje que me dio y un poco de reposo se me pasaría, que es algo normal". Esta información fue una sorpresa para la docente, ya que el diagnóstico no correspondía con los síntomas de la enfermedad. "¿A qué médico fuiste?", le dijo, a lo que la estudiante le contestó: "Al fisio".

"¿No es posible que te dijese que tienes tortícolis y no tuberculosis?", preguntó la profesora con curiosidad, a lo que la alumna respondió afirmativamente. "Es que me confundo", se justificó. "No te preocupes, eso nos ha pasado a todos, durmiendo un poquito y relajándonos, se nos pasa. Me alegro mucho de que solo tengas eso", le dijo para tranquilizarla.

"Gracias profe", fueron las últimas palabras de la estudiante, que "se fue tan tranquila y yo a punto de colapsar", expresa la profesora. El vídeo, que cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y más de 300.000 'me gusta', ha recibido comentarios de todo tipo, varios de ellos escritos por profesores que han vivido escenarios parecidos.

"A mí un alumno me dijo que tenía contracciones (eran contracturas)", expone un usuario, "Mi madre diciendo que tenía esclerosis cuando tenía escoliosis", cuenta otro, "Mi hermana diciendo que a su hijastra le salió Leucemia en los estudios y era Glucemia", comenta una tercera.