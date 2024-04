Una 'tiktoker' española alucina con una palabra en italiano que no existe en castellano

La tiktoker Marta Registrada, una joven española que vive en Australia, desde donde comparte todo tipo de contenido sobre su experiencia allí, ha alucinado con una palabra que existe en italiano pero no en castellano.

"No me creo que no tengamos esta palabra en español", expresó la creadora de contenido, y comenzó a contar lo que le ocurrió unos días antes con un amigo italiano.

"Le di los buenos días y me dice: 'Fatal. Mira este día, y yo siendo tan 'metereopático'", comentó Marta en su vídeo, añadiendo que se quedó alucinada con la palabra. "'Metereopático', ¿no se dice igual en español?", fue la respuesta del italiano.

Este le explicó que es una forma de designar a aquellos cuyo estado de ánimo viene determinado por el clima que haga. "Busco 'metereopático' en Google y me salen todos los resultados en italiano. No hay una palabra que defina aquella persona cuyo ánimo viene determinado por el clima", continuó la tiktoker.

"Pero si yo soy esto. Toda la vida, mis novios sin entenderme. No teníamos una palabra para designar esta forma de ser mía, tan habitual en Italia, al parecer, y tan poco habitual en España", añadió en la publicación.

"Si toda España fuera la Costa del Sol lo entendería, pero amigos, que en España llueve mucho, hay muchos días grises y eso afecta", siguió comentando con humor, y al final del vídeo hizo un reclamo a la RAE para incluir este término o alguno similar que designe lo mismo.

El vídeo ha superado el millón de visualizaciones y muchos usuarios han dejado sus comentarios. "Se llama astenia primaveral de toda la vida", "Igual que nos apropiamos birra, nos apropiamos 'meteoropático'", "Mi abuela a eso siempre le ha llamado ser atmosférica", expresaron algunos en el post de Marta.