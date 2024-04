El sorprendente discurso de una chica que se considera "transnacional": "Nací en Colombia, pero me siento francesa"

Los vídeos de preguntas callejeras son cada vez más comunes en TikTok. Solo es necesario una cámara, un micrófono y que la gente quiera pararse a responder las cuestiones que los tiktokers hagan. Todo pierde parecer muy normal hasta que algunos viandantes dan respuestas de lo más variopintas.

Prueba de ello han sido las palabras de una joven que ha asegurado ser "transnacional". Y es que, como así ha asegurado, aunque ella es colombiana, siente que su verdadera nacionalidad es la francesa: "Existimos las personas transnacionalidad".

Todo comenzó cuando el creador de contenido le preguntó por "una verdad que nadie acepte", y, al escuchar su declaración, no dudó en interesarse por el tema."Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad", ha definido ella.

"Yo nací en Colombia, pero me siento francesa", ha asegurado. Para lograr asemejarse más a su "nacionalidad" no duda en "vestirse como una francesa" y "no tiene vínculos con Colombia", por lo que trata de "neutralizar" su acento lo máximo posible.

Aunque, lo más llamativo es que no sabe hablar francés ni ha estado en Francia nunca. Por ello, los comentarios no han tardado en llegar. No han sido pocas las personas que han tirado de humor para responder a los comentarios de la joven, como los que han asegurado que "nadie en su sano juicio quiere ser francés".