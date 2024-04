La contundente réplica a su "virtuoso y paternalista" vecino que le recriminó pedir comida a domicilio cuando diluvia

Pedir comida a domicilio cuando llueve: ¿sí o no? En los últimos días, las redes sociales han reabierto el debate sobre las condiciones laborales de los repartidores a raíz de uno de los últimos posts de la popular cuenta de X -anteriormente Twitter- de @Soycamarero, que recoge la denuncia vecinal que compartió @Liodevecino en esta misma red social.

"¿Es necesario pedir comida a domicilio a las 23.30 de la noche? ¿Sobre todo cuando está diluviando?", se pregunta un vecino a través de un comunicado que colgó en el portal de su comunidad, a la vista del resto de sus vecinos.

En su queja, la persona denunciante cuenta que mientras volvía a casa durante la noche del 8 de marzo se topó con hasta diez repartidores, los cuales "iban en bici o en moto" en pleno diluvio. "Llovía tanto que en la carretera no se distinguían los carriles. Me dio mucha vergüenza que uno de esos pedidos lo hubiera hecho uno de mis vecinos", comenta.

Al parecer, uno de esos repartidores entró con ella en el portal y le contó que "en los días de mal tiempo es cuando más pedidos reciben". Tras este choque de realidad, el vecino pide "empatía" para evitar que estos trabajadores puedan "sufrir accidentes de tráfico" cuando llueve, nieve o haga mucho viento. "No pongan en riesgo la vida de alguien solo porque se les antoje pedir comida a las 23.30", zanja.

Sin embargo, este contundente mensaje -que, actualmente, acumula más de un millón de visualizaciones en X-, no tardó en recibir su réplica. A las pocas horas, uno de los miembros de su comunidad dejó su opinión debajo del escrito, dirigiéndose a su "virtuoso y paternalista vecino". "Deje trabajar a la gente en paz, que los repartidores no están obligados a aceptar ningún pedido. Ellos eligen si quieren trabajar esa noche, con esa lluvia", explica.

Asimismo, hablando en nombre del resto de los vecinos, le ha pedido que no vuelva a repetir este tipo de conducta recriminatoria hacia el resto. "Le sugiero no usar el espacio comunitario para sus disquisiciones morales o para afearle la conducta a otros vecinos, si no es algo que le agrede personalmente", añade,