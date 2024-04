Una camarera explica cómo ha conseguido una propina de 900 dólares

En EEUU dar propina a los camareros es casi una obligación. Aunque las opiniones sobre si deberían o no de ser los clientes quienes paguen el salario de los trabajadores ha despertado un fuerte debate, muchos de ellos dependen en gran medida de la generosidad de los comensales que acudan al local.

Normalmente, las propinas suelen ser del 10% de los gastos generados, pero en el caso de una camarera, ese porcentaje aumentó enormemente gracias a una extraña petición. Así lo ha contado en su cuenta de TikTok Scarlett Green.

Todo ocurrió a comienzos de año, pero no ha sido hasta ahora cuando la joven se ha atrevido a contarlo. Como ha explicado, un cliente llegó a su bar y pidió cinco cervezas y diez alitas de pollo. En total, por la comida gastó 30,26 dólares, lo que al cambio son casi 28 euros. Por ese precio debería de haber dado una propina de tres dólares, aunque lo que ofreció fueron 900 dólares, unos 831 euros.

La joven solo tuvo que hacerse una foto. rescarded / TIKTOK

Para lograr esta gran cantidad solo tuvo que hacerse una foto con su cliente. Como así se ha podido ver en la imagen que ha compartido, en aquel momento llevaba una trenza con dos coletas, un estilo que llamó la atención del cliente. Así, tras hacerse un selfie con él, este no dudó en agradecérselo.

"Vuelve", le ha pedido la joven a través de su perfil. El vídeo cuenta ya con más de un millón de reproducciones, por ello no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. "Me llega a pasar a mí y me da algo" o "Eso tuvieron que ser las cinco cervezas" han sido algunos de ellos.