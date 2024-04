Una 'tiktoker' reflexiona sobre el problema que tiene la juventud: "Romantizamos la precariedad"

Con la subida de los precios del alquiler, encontrar un piso en pleno centro de algunas ciudades por menos de 800 euros al mes no es tarea sencilla. Por ello, cuando alguien da con una 'ganga', no duda en hacerse con ella, aunque no esté en las mejores condiciones.

No obstante, aceptar todo tipo de ofertas sin tener en cuenta unos detalles mínimos puede ser un gran problema, como así ha señalado Klaudia Munilla a través de un vídeo en TikTok. La joven de 30 años vive en Madrid y, como ha asegurado, tiene "suerte".

"Vivo sola y me parece muy heavy cómo romantizamos los jóvenes la precariedad", ha comenzado a explicar en la publicación, que cuenta ya con más de millón y medio de reproducciones.

Munilla vive en un piso en el que puede tocar el techo, pero que se encuentra en "pleno centro", en Lavapiés, y por el que paga 500 euros al mes. "Yo vine a ver el piso en la pandemia porque me echaron del anterior", ha contado.

Lo más llamativo es que, al verlo, incluso la propia casera le contó que "entendía" que no se quisiera quedar porque era "superenano": "Cuando le dije que me lo quería quedar, me dijo: '¿Estás segura?". Y así comenzó a vivir en su pequeño hogar.

Con el paso del tiempo, la percepción es muy diferente: "Todo el mundo me dice ahora que muy bien, que vivo sola, no pago mucho, vivo en el centro. Yo pensando: '¿Cómo que qué suerte si hace dos años te parecía fatal?'".

Por eso, ha asegurado que le "da miedo" ver cómo todo el mundo ha aceptado que en Madrid se tienen que pagar unas altas cantidades de dinero para poder vivir. "Yo pensaba que esta casa era inhabitable, pero no, me he dado cuenta de que existen otras mucho peores", ha afirmado.

"Estamos normalizando un tema que no tendríamos que normalizar. Espero que esto cambie porque, si no, menudo futuro nos depara. Y sin poder ahorrar y sin poder hacer absolutamente nada", ha finalizado.