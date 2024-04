Despiden a un camarero por culpa de unos clientes maleducados: "No quería empezar una pelea"

"El cliente siempre lleva la razón" es una sentencia que puede suponer un gran problema a algunos camareros. Trabajar de cara al público no es una tarea sencilla, especialmente si los empleados se ven obligados a tratar con consumidores maleducados, como así ha sido el caso de Dean Redmonds.

El joven tiktoker ha explicado en uno de sus vídeos más recientes como le han despedido de su puesto por culpa de las quejas una familia. "Acabo de perder mi trabajo por ir a servir a una mesa", ha comenzado a narrar en su TikTok.

Como así ha asegurado el joven, al ver como una de las mesas del local donde trabajaba estaba sin atender, acudió a preguntar si ya sabían lo que iban a beber. Sin embargo, como "nadie respondió", decidió darles "unos minutos más", sin saber que ese sería el motivo de su despido.

Así, tras alejarse de ellos, rápidamente uno de los comensales no dudó en quejarse al ver que "nadie les atendía": "Me acerco a ellos y les digo: 'Perdone señora, creía que necesitaban un poco más de tiempo'. Y va ella y dice: '¿Cómo? Nadie ha venido a ayudarnos'. Pero bueno, como no voy a ponerme a pelear con ella, le digo: 'Vale, ¿saben lo que van a beber?".

Tras preguntar, el niño que había sentado no dudó en pedir "un batido de chocolate", pero la reacción del padre no fue la que él se hubiera imaginado. Al escuchar al pequeño, se puso "a chillarle a la cara" ante la sorpresa del camarero. Y, al preguntarle por el precio, comenzó a quejarse de que era "un robo" porque "podría comprarse una botella entera por ese precio en el supermercado".

"Tuve que pedirles que me dijeran que querían tomar mientras el niño no dejaba de llorar", ha explicado. Finalmente, se decidieron por una pizza grande de peperoni, aunque había un problema y es que, debido a la gran cantidad de clientes, la comida tardaría "45 minutos" en hacerse.

Según ha explicado Dean, el cliente respondió muy cabreado que "por su bien" no tardaran tanto, aunque él no podía hacer nada al respecto. "Cada diez minutos preguntaba por la comida", ha asegurado muy cabreado. Pero, lo más sorprendente es que todo empeoró cuando llegó una de las cocineras.

"Viene al borde de las lágrimas y me dice que el hombre le había asegurado que su bocadillo no tenía que tener mostaza. Pero él me había pedido que le pusiera un extra de mostaza", ha relatado el tiktoker sin poder creérselo.

Como así ha explicado, intentó solucionar el problema, pero su esposa no dudó en responderle con muy malas maneras: "¿Me estás diciendo que mi marido no sabía lo que estaba pidiendo?". Así, por mucho que él intentara mantener la calma y explicar lo que estaba sucediendo, ellos lo único que pidieron fue "ver a su encargado".

"El hombre me gritó que 'el cliente siempre lleva la razón' y yo ya estaba cansado", se ha quejado al recordar el mal momento vivido. Y es que, como así ha explicado, el cliente lleva la razón "sobre el gusto de la comida, no cuando literalmente se equivoca en lo que pide".

Una vez el encargado llegó al lugar, la pareja aseguró que él se había equivocado a propósito "porque no se habían dado cuenta de que estaba intentando saber qué iban a tomar". "Me han despedido literalmente porque ella ha dicho que no era la primera vez que tenía una queja sobre él por el mismo motivo. Ahora tengo que buscar un nuevo trabajo", ha finalizado su discurso completamente desesperado.

Al escuchar sus palabras, no han sido pocos los usuarios que han asegurado que "no deberían de haberle despedido" y, por ello, le mandan "mucho ánimo". "Deberías contratar a un abogado por despido improcedente", le han aconsejado.