Una 'tiktoker' se muda a Madrid y desvela lo que no le gusta de la capital: "En Barcelona yo no he visto a nadie quejarse"

La tiktoker Sareur se ha hecho viral con uno de sus vídeos en el que explica qué no le gusta de Madrid. La creadora de contenido se ha mudado de Barcelona a Madrid y ha desvelado que no entiende por qué no dejan entrar a los perros en los restaurantes.

"Es que no lo entiendo. En Barcelona puedes entrar en cualquier sitio y llevo ocho años viviendo allí", ha expresado la influencer Sara Gim. "Me acabo de mudar y en dos semanas no he podido entrar a ningún restaurante con Kike", ha comentado, haciendo referencia a su perro.

La tiktoker se queja de que los establecimientos a los que ha intentado entrar con su mascota no sean pet friendly. "No entiendo por qué un perro de dos kilos y medio no puede entrar al restaurante", ha expresado, mostrando su indignación. "Si no hace nada. Luego entra cada persona...", ha añadido.

Sara Gim ha aclarado a sus seguidores que "para prohibir la entrada a un perro a un establecimiento, el sitio tiene que tener un cartel que ponga 'prohibido perros'".

"Ahora me vais a decir que hay gente con alergia, pero yo tengo alergia a los árboles en primavera y no los cortan", ha expresado en el vídeo. "¿Qué pasa, que en Barcelona no hay alergias? Yo no he visto nunca a nadie quejarse", ha comentado también.

La tiktoker ha añadido que si a alguien le parece mal que un animal entre a un restaurante es porque nunca ha tenido mascotas. "Una vez lo tienes es como tu hijo", ha señalado, antes de concluir el vídeo aclarando que le encanta Madrid, pero hay que ser "un poquito crítico" en la vida de vez en cuando.

El vídeo ha alcanzado más de 240.000 reproducciones y más de 12.000 likes y la creadora de contenido ha recibido todo tipo de comentarios. "Si quieres hacer algo en común con el perro, vete a hacer un picnic con él", "Yo tengo dos perritos y puedo entender que en un sitio de alimentación haya gente que no le guste" y "Yo amo a mi peludo. Pero también entiendo y respeto que hay personas que no les guste", han sido algunas de las opiniones.