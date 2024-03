La aplaudida reacción de una veterinaria a la propuesta de los dueños de un perro que "no tenían dinero" para pagar

"El otro día llamaron por teléfono a la clínica". Así comienza el viral relato de Fátima, conocida en X -antes Twitter- como @vetdefelinos, antes de contar una de las experiencias más recientes de su clínica, cuyo desenlace ha sido muy aplaudido en redes sociales en los últimos días.

Al parecer, los dueños acudieron a la veterinaria a la desesperada después de que, desde otro centro, les asegurasen que no podían "hacer más" por su perro que estaba "muy malito" porque, básicamente, "no tenían dinero" para pagar por el tratamiento.

"Querían pedir cita para primeros de mes para poder pagarme", continúa diciendo la veterinaria en la red social de Elon Musk, donde ya acumula cerca de 500.000 reproducciones y más de 3.000 'me gusta'.

Ante esta crítica situación, Fátima tuvo claro cuál sería su manera de proceder. "Les dije que no y les pedí que me trajeran al perro ya, que no iba a dejar un perro mal 15 días porque podía complicarse y el animal estar sufriendo", explica la veterinaria en su post.

Finalmente, los dueños llevaron al animal el pasado lunes y, actualmente, se encuentra recuperado. "El perro ya está bien", aclara. Según ella misma ha explicado respondiendo a algunos de los comentarios, el perro "empezó con unos vómitos y rigidez y dolor en el cuello. Ya está bien. Una cervicalgia con mareo, por eso vomitaba". Así pues, después de recibir "tratamiento para el dolor y aines", la mascota "ya está como un toro".

Tal ha sido el buen hacer de la veterinaria que los dueños no dudaron en agradecérselo. "Hay gente que es amor", ha señalado Fátima, acompañando el texto de una fotografía en la que se puede ver una caja de pasteles, en forma de obsequio. "Ojalá hubiera más personas maravillosas como tú. Me alegro de que se sepa apreciar y agradecer", ha comentado una internauta alabando su actitud.