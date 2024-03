Jorge Ponce se convierte en la nueva víctima de las noticias falsas: "La Resistencia' está llena de delincuentes"

MOVISTAR PLUS+

Tras la noticia sobre el posible fichaje de La Resistencia por parte de RTVE, X, la red social conocida anteriormente como Twitter se llenó de supuestas noticias sobre su presentador, David Broncano. En estas el televisivo era supuestamente detenido por un "escándalo" que conmocionó a "todo" España.

Al descubrir el bulo que estaba circulando por internet, desde el propio programa de Movistar Plus, no dudaron en hacer bromas al respecto. "Mucha gente me dice ¿es verdad, es verdad, ¿te han detenido?", aseguró el propio Broncano al descubrir la magnitud de la broma.

Lo más llamativo es que la estafa no solo culpó al presentador, sino que famosos de todas las índoles acabaron viéndose en detenidos por las autoridades. Aunque, muchos de ellos ha querido hacer de ello un chiste, como ha sido el caso de otro de los colaboradores del programa, Jorge Ponce.

Siguiendo el mismo método que los estafadores, con una fotografía claramente editada y un texto mal escrito, un bot compartía una imagen en su perfil de X. "No puedo creer esta noticia. Todos sabrán la verdad ¿Cómo evolucionará la situación?".

En la imagen se puede leer: "Jorge Ponce. El 'scandalo' que conmociona a 'todo Espana'. No sabía que la cámara 'serguia' grabando. ¿Será el fin de su carrera?". El texto, sin tildes, la letra ñ o un buen uso de las mayúsculas, podría ser indicio de que la noticia es falsa, aunque muchas personas han caído en el engaño.

Al ver como el colaborador se ha convertido en la nueva víctima de estas noticias, no han sido pocos los usuarios que han querido reírse pensando en lo que diría Ponce. Así, mientras que unos piensan que haría como Belén Esteban y su icónico "ahora, me toca a mí" otros aseguran que "se quieren cargar La Resistencia".

"No descarto que detrás de esto esté el propio Jorge Ponce", han llegado a asegurar algunos. "La Resistencia está llena de delincuentes", ha sido la conclusión a la que muchos usuarios han llegado.

Y, aunque lo cierto es que los usuarios lo han tomado como bromas, en realidad se trata de un problema muy serio. Al clicar en la noticia son redirigidos a páginas maliciosas. Por ello se recomienda no hacer caso a estos bulos, no solo por difundir información falsa, sino para evitar virus.