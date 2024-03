Una experta avisa sobre el asistente de Amazon: los ciberdelincuentes "tendrían acceso a todos nuestros datos"

Las plataformas de compra online conocen muchos datos sobre nosotros y hay que tener mucho cuidado y un ejemplo de ello es la corporación estadounidense de comercio electrónico Amazon, según ha advertido la divulgadora criminológica y de ciberseguridad María Aperador.

Aperador ha compartido un vídeo en su cuenta de Tik Tok para advertir de los peligros del asistente de voz de la compañía estadounidense: "Le pedí a Amazon todos los datos que tiene sobre mí y me envió este archivo con todas las conversaciones y órdenes que mandaba a Alexa, el asistente virtual de la plataforma".

La divulgadora ha añadido que además guardó "clips de audio" en los que la palabra Alexa no se mencionaba. "Me enviaron más de 500 archivos de voz y da miedo porque Amazon no va a hacer un uso indebido de estos datos", ha explicado.

"¿Qué pasa si los ciberdelincuentes jaquearan la base de datos?", se ha preguntado antes de responder contundentemente.

"Tendrían acceso a todos nuestros datos desde móviles a tarjetas de crédito, direcciones y, por supuesto, todos nuestros audios. Con esto podrían clonar nuestra voz con inteligencia artificial y suplantar nuestra identidad para estafar a otros, abrir cuentas del banco, etc", ha concluido.