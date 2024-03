El organizador del polémico evento de Willy Wonka de Glasgow rompe su silencio: "He perdido a mis amigos y al amor de mi vida"

Durante varias semanas no se habló de otra cosa en Escocia y en todo el Reino Unido. A finales de febrero, un polémico evento sobre Willy Wonka puso la ciudad de Glasgow patas arriba.

Lo que se anunciaba como una experiencia inmersiva en la que "los sueños se cumplen" a través de un llamativo cartel hecho con inteligencia artificial terminó siendo una experiencia cutre en una nave industrial con un decorado muy pobre y una organización pésima.

Los actores contratados para la 'experiencia' comenzaron a relatar la vergüenza que sintieron trabajando en tales condiciones, especialmente por los niños que acudieron ilusionados. Ahora, es Billy Coul, el organizador del evento, quien ha roto su silencio en el documental de Channel 5 Wonka: The scandal that rocked Britain.

"He perdido a mis amigos. He perdido al amor de mi vida. Me hicieron parecer un monstruo, y, sinceramente, no es así", explica en referencia a la cantidad de críticas que ha recibido en las últimas semanas.

Coul explica que la chapuza que acabó siendo el evento se debió a que el verdadero material visual que contrataron no llegó a tiempo para la inauguración: "Me sentí muy mal, pero creía que podíamos seguir adelante".

El organizador admite que pronto todo se convirtió en un "caos absoluto" y que acabó "destrozado" por lo ocurrido. "Me han llamado villano, me han dicho que soy un padre horrible, que debería estar muerto o suicidarme", cuenta.