Ha nacido un icono: el evento cutre de Willy Wonka inunda de memes las redes sociales y apunta a convertirse en un clásico

El pasado fin de semana en Glasgow, Escocia, se celebró un evento que prometía ser una experiencia de Willy Wonka que era muy diferente a como se anunciaba, pues para la promoción se usaron imágenes generadas por inteligencia artificial que no hacían justicia a la verdad.

Cuando los usuarios llegaron, la mayoría con niños, pudieron comprobar que era apenas una nave industrial casi vacía, con apenas unas mesas, algunos elementos de decoración dispersos y lonas pintadas que cubrían algunos huecos en las paredes.

Además, el elenco del evento, los actores que daban vida a los personajes, eran pocos y con atuendos de lo más sencillo, lo que acabó por enfadar a algunos de los que visitaron la experiencia.

Pero si no una buena impresión, lo que de allí salió fueron fotos y vídeos, muchos, que se hicieron inmediatamente virales en las redes sociales y despertaron la creatividad y la sorna de los usuarios, que comenzaron a crear memes.

Entre las imágenes, la de una de las actrices dando vida a un Oompa Loompa tras una mesa llena de matraces, decantadores y condensadores de vidrio, con gesto ausente, promete convertirse en un clásico de internet.

Incluso actrices famosas como Karen Gillan (Thor, Guardianes de la Galaxia) se han pronunciado, pidiendo un papel en esa historia. "En una película basada en esta historia, no en la experiencia real. En realidad, no, cualquiera de las dos está bien", bromeaba la actriz.

"El Oompa Loompa deprimido y el Desconocido son los disfraces de pareja perfectos para Halloween", decía un artista que había reproducido a los dos personajes, que también han sido recreados en el videojuego SimCity.

The depressed Oompa Loompa and the Unknown are the perfect Halloween couples costumes 🫶🏽💋 thank you glasgow willy wonka experience pic.twitter.com/n6IPwPUiz6 — jackie (@drawckie) February 28, 2024

The Simpsons did it again🫣🫢 pic.twitter.com/F1g8mBUAM5 — bally singh (@putasinghonit) February 28, 2024

PLEASE CAST ME IN THIS.



(like a movie based on this story, not the actual thing. Actually, no, either is fine) https://t.co/xqN7bM9upN — Karen Gillan (@karengillan) February 29, 2024

i’m crying at the extended footage pic.twitter.com/KSaAMTBNkp — Brooklyn (@bklynb4by) February 29, 2024

The §35 Willy Wonka experience has officially opened in SimCity pic.twitter.com/cwcK4ZOI9i — TW!?K (@imcxllumbtw) February 28, 2024

kate middleton returning to buckingham palace with a bbl and a cup of lemonade from the glasgow willy wonka experience pic.twitter.com/JzFbSIyfOk — soph ✰ (@keeleyyhawes) February 28, 2024

a second video of "the unknown" from the Glasgow Willy Wonka Experience has been found pic.twitter.com/qN0INc4cw9 — 𝑆𝐼𝐴𝑁 𝑇𝐻𝑌𝑀𝐸𝑆 🫧 (@SianThymes) February 28, 2024

BREAKING NEWS: The UNKNOWN has escaped from the Willy Wonka experience in Glasgow, Scotland. pic.twitter.com/4BpYcIvbGg — Aston XYZ 🇵🇸 #WeWantCody (@Love_Aston_) February 29, 2024

Why is The Unknown so… shy pic.twitter.com/N5muZh0hyU — Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) February 28, 2024

“Is that the-”



“The meth lab from the Glasgow Willy Wonka Experience? Yeah it is” pic.twitter.com/k9jdz3CWH0 — Adam (@adamgreattweet) February 29, 2024

Pete Davidson has been spotted stepping out with The Unknown from the Glasgow Willy Wonka experience pic.twitter.com/fhG5oR5vkE — Benedict Townsend 🐀 (@BenedictTown) February 28, 2024

She’s the closest thing we have to a modern day Princess Diana. pic.twitter.com/PjjWEoi3YS — Monopoly Phonic® (@MonopolyPhonic) February 28, 2024

“The Unknown” in the Glasgow Willy Wonka experience staffroom pic.twitter.com/gY87OUZLCh — Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) February 28, 2024

Glasgow Willy Wonka Experience in Animal Crossing: New Horizons



a thread pic.twitter.com/Yzj18pKVjT — Haztecamarera (@Haztecamarera) February 29, 2024

the unknown en la willy wonka experience esperando a les niñes pic.twitter.com/dJ4LIgWaLr — Javi 💫 (@ascendantlion) February 29, 2024

the kids at the immersive willy wonka experience pic.twitter.com/WUV5PfmGRV — Saint Hoax (@SaintHoax) February 28, 2024