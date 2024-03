La famosa Oompa Loompa del polémico evento de Willy Wonka se pronuncia: "Ha sido el peor trabajo de mi vida"

Ha sido, sin duda, una de esas noticias que pertenecen a esa pequeña parcela de lo absurdo de la actualidad más destacables de la semana. La 'experiencia inmersiva' de Willy Wonka en Glasgow (Escocia) que se promocionó como "el lugar donde se cumplen los sueños" y que acabó siendo un almacén abandonado con cinco decorados cutres y actores que también fueron víctimas de un engaño ha causado un revuelo mediático.

Durante estos días las redes se han llenado de memes de todo lo relacionado con el polémico evento. Uno de los más famosos ha sido el de una joven caracterizada como una Oompa Loompa. Se llama Kirsty Paterson y ha sido la última en pronunciarse sobre lo ocurrido. "Soy una persona muy introvertida, no utilizo mucho las redes sociales, pero creo que tengo que dar mi versión", ha comenzado diciendo la joven.

"Entiendo que todo haya sido gracioso. Me he reído de lo que está ocurriendo tanto con mis amigos como con mi familia, pero ha habido comentarios muy salvajes, creo que la gente tiene que aprender a ser más amable y darse cuenta de que soy una joven normal de 30 años que ha tenido que hacer el peor trabajo de su vida", ha explicado Paterson.

THE OOMPA LOOMPA QUEEN HAS SPOKEN pic.twitter.com/EpEBXCBb0N — 𝕯𝖎𝖑𝖉𝖔 𝕭𝖆𝖌𝖌𝖎𝖓𝖘 (@EmmaTolkin) February 29, 2024

Kirsty ha afirmado que "todo fue muy raro" y que cuando llegó al evento pensó que la gente se iba a marchar en cuanto entrase en él. "Me sentí muy mal por los niños, así que lo único que intenté fue animarlos y hacer que se divirtiesen", ha señalado.

Por último, la joven ha expresado su descontento con que sus imágenes hayan corrido como la pólvora: "No he dado mi permiso para que mis fotografías saliesen en la televisión. No soy una chica mediática".