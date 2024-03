Tom, el nómada digital enamorado de España que relata en TikTok su día a día en Madrid: "Barrio de Salamanca 'is home of the' pijos"

No hay duda de que España es uno de los países preferidos por los turistas para pasar sus vacaciones cada año. Muchos, cuando vienen por primera vez, acaban tan encantados que incluso deciden trasladarse definitivamente a vivir aquí.

Es el caso de Tom, un nómada digital que ha viajado por medio mundo y que hace seis años se decantó por España como el lugar en el que instalar su residencia.

Desde entonces, el joven relata en TikTok su día a día en Madrid. Tom acumula casi 1,5 millones de 'me gusta' en su perfil gracias a vídeos en los que visita diferentes barrios de la capital para contar su historia o lo que los caracteriza.

Por ejemplo, visita el Barrio de Salamanca y lo define con un cómico comentario en el que mezcla el inglés y el español: "Barrio Salamanca is the home of the pijos".

Una de las publicaciones que más éxito ha tenido entre los usuarios ha sido una en la que argumenta por qué para él España es "el mejor lugar del mundo para vivir".

"Es solo mi opinión, pero he vivido en Australia, Inglaterra y Holanda. Así que siento que tengo algo de autoridad para hablar del tema", comienza diciendo.

Después, explica que, aunque en nuestro país gana menos dinero que en otros por su trabajo, la calidad de vida le compensa. "Aquí gano 30.000 euros al año. En Estados Unidos o el Reino Unido ganaría 100.000, pero el tiempo es algo que no se puede comprar".

Así, Tom destaca la vida que los españoles tenemos más allá del trabajo y el ambiente de las calles, las plazas o los parques. "Es algo increíble ver a dos abuelas sentadas en un banco un domingo por la tarde compartiendo cotilleos o compartiendo lo que vieron por la ventana durante la última semana", dice.

Por otro lado, el clima también es algo muy importante a la hora de valorar a España como un lugar privilegiado: "Parece como si en España los días tuvieran más horas. La gente hace cosas después de trabajar", sentencia.