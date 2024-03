Una cubana explica la diferencia entre lo que creía que era casarse con un español y la realidad: "No es así para nada"

Casarse con una persona de diferente nacionalidad puede suponer un gran cambio en la vida, especialmente porque se mezclan dos culturas completamente distintas. Sin embargo, en muchas ocasiones todos los problemas pueden ser en realidad perjuicios que se tienen antes de descubrir que, a la hora de la verdad, todo es mucho más parecido de lo que uno pueda pensar.

Ese fue el caso de Blanca de Dios, una tiktoker cubana que ha explicado cómo es su matrimonio con un español. Como así ha asegurado, antes de dar el 'sí, quiero', tenía una serie de pensamientos que poco después descubrió que eran completamente erróneos. Para nada son así

Primero, me dijeron que no me iba a gustar su olor porque nunca se duchan y les huele mucho la axila, y para nada. "Mi marido es español y se ducha hasta tres veces al día", ha comenzado a explicar en su TikTok.

Aunque no solo la higiene, uno de sus mayores temores es que no podrían entenderse al hablar, y es que aunque ambos hablan español, cambia mucho la manera de hablar de Cuba a la de España. Por eso, aunque sí que admite que al principio sí tenían "choque cultural"y era "una locura comunicarse", poco a poco aprendieron palabras del argot del otro.

El último punto que ha destacado es como los españoles son "muy tacaños", aunque el caso de su marido es completamente diferentes. "Cuando yo empecé con él, me llevaba a los mejores restaurantes porque sabe que me encanta comer bien y yo nunca pagué la cuenta", ha asegurado.

De hecho, al descubrir que ella empezaba a "tener problemas con un tumor cerebral", su por aquel entonces novio no dudó en meterla en su póliza de seguro "con solo dos meses de relación". Por eso ha confesado muy orgullosa que su marido es "un hombre de verdad".