Una joven narra la experiencia que ha tenido con dos personas mayores: "Tenemos que prejuzgar menos y escuchar más"

A través de redes sociales, no son pocas las personas que comparten algunas de sus anécdotas más llamativas. Tanto por lo sorprendentes que son o lo emotivas que pueden resultar, los hilos contando sus vivencias suelen convertirse en el centro de todas las miradas. Por ello, CioLerma, una usuaria de X, Twitter, ha querido no solo dar a conocer lo que ha experimentado, sino que lanzar un mensaje de empatía.

"Hace un rato iba andando por la calle y a unos diez metros, delante mi, tenía a una pareja de edad muy avanzada. Su lenguaje no verbal me decía que estaban discutiendo", ha empezado a explicar a través de su perfil. Al principio no escuchaba nada, porque estaba "escuchando música a todo volumen", pero algo le llamó la atención.

"O sacas ahora mismo lo que llevas en el bolsillo o me voy y aquí te quedas", fue lo que pudo escuchar decir al hombre cuando decidió quitarse los auriculares. Como así ha explicado, el hombre estaba "muy alterado" mientras que "ella insistía en decir que no llevaba nada". Por eso, su primer pensamiento fue ponerse "del lado de la señora".

"Pero como soy de las que no doy nada por hecho, he preferido acercarme al señor y pedirle, con toda la serenidad del mundo, que se calmara", ha narrado. Aunque, lo que estaba a punto de pasar no se lo hubiera imaginado nunca: "Él se ha roto, se le han encharcado los ojos y me ha dicho que su señora, de un tiempo a esta parte, rebusca en los contenedores, coge cosas de la basura, que acababa de recoger una mascarilla usada del suelo y que la llevaba en el bolsillo".

Así, mientras que ella "negaba todo lo que decía su marido", el hombre no dudó en explicarle a la joven que le daba miedo que se pusiera "una mascarilla usada": "No sabe quién la ha llevado y puede contagiarse".

De este modo, la tuitera intentó ayudar al hombre haciendo de mediadora entre ambos. Al ver que la mujer negaba los hechos y el marido estaba muy preocupado, le aseguró que iba a llamar a la policía para que le contara la verdad. Gracias a esa pequeña mentira, la mujer confesó lo que había pasado.

"Han aparecido, no una, dos mascarillas usadas en el bolsillo de ella", ha contado la tuitera explicando como el hombre, con los "ojos llorosos" intentó explicarle a su mujer lo que había pasado: "Si yo lo que no quiero es que te enfermes, que estás muy delicada de salud".

"A él le he dicho que si ella no había hecho eso nunca y de repente se comportaba de esta manera, que lo comentara con el médico para descartar que detrás hubiera algún problema", ha explicado, "se han ido cogidos del brazo, pero antes él me ha dado un achuchón que me ha sentado a gloria bendita. A ella no le he caído tan bien, me miraba mal".

Para finalizar, la tuitera ha querido explicar que ha narrado la historia para demostrar que no todo es siempre lo que parece ser. Por eso, ha querido cerrar el hilo con una pequeña reflexión: "Lo cuento porque no podemos dar nada por hecho y porque tenemos que dar la oportunidad de explicarse a todo el mundo. Ese hombre estaba superado y ha explotado. Tenemos que prejuzgar menos y escuchar más".