Una anciana se engancha con la persiana de un supermercado y queda colgada boca abajo

En las últimas horas, una señora se ha vuelto viral en redes sociales por el insólito incidente que vivió en la vía pública. Anne Hughes, de 72 años, se encontraba parada a las puertas de un supermercado esperando su apertura cuando, de pronto, las persianas se elevaron junto a ella tras haberse enganchado con su abrigo.

Al parecer, la ropa de la mujer quedó atrapada por las persianas metálicas del local, ubicado en Reino Unido, en el preciso momento en el que uno de los empleados levantaba las persianas para que comenzara a entrar la clientela.

Tal y como se puede ver en el vídeo capturado por la tienda Best One, la mujer fue levantada en el aire y, tan solo unos segundos más tarde, quedó colgada boca abajo a tres metros de altura. Del mismo modo, el carrito de la compra que llevaba consigo se elevó junto a ella en el proceso.

Afortunadamente, uno de los empleados del establecimiento presenció la escena y, tan pronto como pudo, salió al rescate. Así pues, después de proceder a bajar las persianas de nuevo, el hombre se encargó de desengancharla del mecanismo.

A pesar del aparatoso incidente, la anciana no resultó herida. Por ello, a las pocas horas de que comenzara a circular el vídeo, muchos internautas no han dudado en poner la nota de humor al asunto. "Me encanta que su primordial reacción-reflejo de autodefensa haya sido agarrarse del carro para no elevarse. Genial vídeo", "Qué buena ropa. No se rompió"; son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en X (Twitter).