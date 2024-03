La entrañable anécdota de una dependienta del área de lencería de un comercio: "Me alegra saber que le ayudé y con eso me quedo"

Trabajar de cara al público no siempre es fácil. Desde clientes maleducados, problemas con los pagos, o lo duro de estar hablando con todo tipo de personas. Sin embargo, también hay momentos que se quedan guardados en la mente de los trabajadores con cierto cariño.

Prueba de ello ha sido la anécdota que Mapi Baez, una usuaria de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha compartido con todos sus seguidores. La mujer trabajaba en la zona de "lencería y corsetería de señoras" en un gran centro comercial, por lo que ha tenido todo tipo de vivencias.

"Nos poníamos a hacer cajas 15 minutos antes del cierre. No solía haber mucha gente, la verdad. Pero, en uno de esos cierres llega un chaval", ha comenzado a narrar en su cuenta. El chico, como así ha contado, que era "muy muy joven" se puso a mirar los sujetadores.

Por ello, Mapi no dudó en ayudarle: "Me acerco y pienso que es el típico chaval que quiere comprar un sujetador para su novia". Así comenzó la pequeña interacción entre los dos.

"Quería un sujetador para su novia, que tenía muy poco pecho. Le enseño unos con relleno que estaban muy de moda en aquella época. Era unos con relleno de silicona que se adaptaban al pecho", le aconsejó. Sin embargo, no le convencieron porque estaba "plana como una tabla".

Así, decidió pasar a una "copa A", las más pequeñas del mercado, pero tampoco tuvo suerte. "Sugiero una copa A con relleno y unos rellenos con forma de medio pecho (con el pezón y todo) que puede colocar en la copa y debajo de una camiseta quedan muy bien", volvió a intentarlo.

Antes de continuar la historia, para aclarar las dudas, Mapi ha explicado cómo no todo el mundo tiene la misma forma de pecho y muchas mujeres "nunca se habían visto bien con un sujetador", por lo que no se extrañó ante el comportamiento. Hasta que descubrió que estaba pasado.

"Mapi, no es para su novia", ha asegurado recordando lo que pensó. Así, sin dudarlo dos veces le preguntó que era realmente para él: "Puse la cara de complicidad y confianza más grande que pude. Tardó unos segundos en contestar y dijo sí".

"Le comenté que podía pasar a probarse y que yo misma le ayudaría a ajustar el tirante y a explicarle cómo poner el relleno", tras eso, no dudó en acompañarle y ayudarle con todo: "Le ayudé con los rellenos de silicona, le ajusté los tirantes, le expliqué lo de las tallas y las copas, fui al departamento de lencería, le llevé un top de manga corta de un pijama para que viera mejor el efecto".

"Salió, me dio las gracias, compró el sujetador y el relleno, le dije que podía venir siempre que quisiera, que era más que bienvenido. Que podía comprar lo que quisiera y probarse lo que le gustase", ha explicado la mujer, asegurado que "el muchacho estaba cortadísimo".

"Es que cómo le cambió el lenguaje corporal cuando vio que no pasaba nada. Y mira, por un lado, me dio pena pensar que hubiera gente que no viniese por eso", ha confesado, aunque también se alegra porque "no se me ocurre un lugar más homófobo en aquellos años que esa empresa". Así, tras contar la anécdota, Mapi ha asegurado que lo más importante para ella es saber que pudo serle de utilidad al joven: "Me alegra saber que le ayudé y con eso me quedo".